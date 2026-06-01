French Open: Aryna Sabalenka gewinnt Power-Duell gegen Naomi Osaka

Die Weltranglisten-Erste und Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka steht erneut im Viertelfinale von Roland-Garros. Die Weltranglisten-Erste schlug Naomi Osaka in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.06.2026, 22:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka

Sabalenka siegte mit 7:5, 6:3 und zeigte dabei eine eindrucksvolle Leistung.

Beide Spielerinnen agierten erwartungsgemäß extrem druckvoll im gesamten Match - das fast durchweg auf hohem Niveau stattfand. Osaka erwischte dabei den besseren Start mit einem schnellen 2:0, dann jedoch kam Sabalenka ins Match. Im zweiten Durchgang hielt die Japanerin ebenfalls gut dagegen - als Sabalenka das Break zum 5:3 gelang, ging es jedoch schnell zu Ende.

Während beide Spielerinnen mit extremer Power agierten, zeigte sich Sabalenka zudem variabler - mit Stopps und Netzangriffen.

Sabalenka: "Wundervoll, in der Night Session zu spielen"

“Ich war froh, wie gut ich aufgeschlagen habe. So konnte ich den Druck an sie weitergeben”, sagte Sabalenka. Die sich auch über die Ansetzung freute: “Es ist wundervoll, in der Night Session zu spielen!” Tatsächlich war das Duell zwischen Sabalenka und Osaka das erste Frauenmatch in einer Night Session der French Open seit Jahren. Kritiker bemängeln die “Bevorzugung” der Herren schon lange, Turnierdirektorin Amélie Mauresmo verteidigt dieses Vorgehen stets mit der Sicherheit, dass ein Herrenmatch mindestens über drei Sätze gehen würde.

Das Spiel zwischen Osaka und Sabalenka dauerte 1 Stunde und 27 Minuten - diese Spielzeit jedoch wurde hochklassig gefüllt. Sabalenka legte im Anschluss zudem noch ein kleines Tänzchen drauf.

Sabalenka trifft in der Runde der letzten Acht auf Diana Shnaider, die am Mittag gegen Madison Keys mit 6:3, 3:6 und 6:0 gewonnen hatte.