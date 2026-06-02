Verletzungen bei den French Open: Neue Pläne für die Plane?

Die Auslaufzone hinter der Grundlinie wird bei den French Open 2026 für immer mehr Akteure zur Stolperfalle. Bislang reagiert man in Paris nur vorsichtig.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 08:52 Uhr

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© Getty Images

Alexander Blockx war der erste prominente Name, der, nachdem er unglücklich auf die Abdeckplane aufgetreten war, von der Anlage humpelte - in seinem Falle von der Anlage des Trainingsgeländes “Jean Bouin”, nur wenige Straßen von Roland-Garros entfernt. Blockx beschwerte sich hernach über die “sehr notwendige” Plane am Kopfende des Platzes (und entfernte diesen Absatz kurze Zeit später wieder).

Sein folgenreicher Umknicker blieb nicht der einzige: Auch Katie Boulter und Zeynep Sonmez stürzten, diesmal über eine andere Stolperfalle - die Lacoste-Werbeaufsteller auf der Plane.

“DIESE DINGER MÜSSEN WEG. Ich hatte gestern Nacht Glück, aber nächstes Mal vielleicht nicht mehr…”, beschwerte sich Boulter.

Und Sonmez schrieb: “Fünf Vorfälle in fünf Tagen. Ich habe den Platz mit zwei Stichen und einem geprellten Knie verlassen. Zum Glück war es nicht schlimmer. Müssen wir wirklich warten, bis ein Spieler schwer verletzt ist, bevor diese Platten am Spielfeldrand entfernt werden? Die Sicherheit der Spieler muss an erster Stelle stehen."

Schon David Goffin stürzte 2017 schwer

Immerhin zog man in Paris leichte Konsequenzen und verbannte die Werbeaufsteller - zumindest auf den kleineren Nebenplätzen - etwas weiter nach hinten. (Auf den Hauptplätzen, insbesondere auf Court Philippe-Chatrier, stellt sich das Problem weniger, weil die Auslaufzone hinter der Grundlinie deutlich weitläufiger ist.) Welche Konsequenzen man im kommenden Jahr ziehen wird? Noch unklar.

Unfälle durch die Abdeckplanen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Eines der prominentesten Opfer war der Belgier David Goffin, der sich 2017 beim Auftreten eine Knöchelverletzung zuzog und die gesamte Rasensaison verpasste.

Wie “notwendig” oder nicht die Planen sind, ist freilich Auslegungssache: Die Planen werden benötigt, um bei einsetzendem Regen den Platz schnell abzudecken. Über die Auslegung selbst sollte man sich jedoch für die Zukunft Gedanken machen.