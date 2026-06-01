French Open: Felix Auger-Aliassime mit konzentrierter Leistung weiter

Der Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP-Nr. 6) hat das Viertelfinale der French Open 2026 erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.06.2026, 19:40 Uhr

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© Getty Images Felix Auger-Aliassime

Auger-Aliassime, in Paris an vier gesetzt, schlug Alejandro Tabilo am Ende sicher mit 6:3, 7:5 und 6:1. Dabei waren nur die ersten beiden Sätze umkämpft, “FAA” hier der konstantere Akteur. Tabilo hingegen schien zum Schluss hin den Glauben an ein Comeback verloren zu haben.

Auger-Aliassime hat damit im Achtelfinale sein “entspanntestes” Match abgeliefert: In Runde 1 stand er gegen Daniel Altmaier bereits kurz vorm Aus und rettete sich im Matchtiebreak des fünften Satzes, in den folgenden beiden Runden musste er über vier Sätze.

Dass ihm nun auch in Paris der Durchbruch gelungen ist, nach zwei Achtelfinalteilnahmen und vier Niederlagen in Runde 1 - ein Meilenstein für Auger-Aliassime. “Das ist ein Kindheitstraum, seit ich 12 oder 13 Jahre alt war”, sagte er nach dem Match im On-Court-Interview - als Kanadier in bestem Französisch. “Es war immer eine Freude für mich, in Frankreich zu spielen.”

“FAA” nun gegen Flavio Cobolli

Auger-Aliassime hat mit dem Erreichen der Runde der letzten 8 in Paris auch seinen “Career-Viertelfinal-Grand-Slam” vervollständigt: Er stand nun bei allen Majorturnieren mindestens im Viertelfinale - als erster Kanadier überhaupt. Weiter ging's allerdings nur bei den US Open: Hier kam er 2021 und 2025 bis ins Halbfinale.

Um das auch in Paris zu schaffen, muss er nun am an zehn gesetzten Flavio Cobolli vorbei: Der Italiener hatte am frühen Nachmittag bereits mit 6:2, 6:3, 6:7 (3) und 7:6 (5) gegen Überraschungsmann Zachary Svajda gewonnen.

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