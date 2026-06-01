French Open Juniors: Mackenzie und Thamm souverän weiter

Jamie Mackenzie und Mariella Thamm haben am Montag problemlos ihre Einzel-Matches bei den Nachwuchs-Wettbewerben der French Open 2026 gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2026, 17:26 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Jamie Mackenzie ist in Roland-Garros 2026 sicher in die dritte Runde eingezogen

Mackenzie hatte in Runde eins einen Satz abgegeben, gegen Matei Todoran aus Rumänien ließ er aber beim 6:1 und 6:3 nichts anbrennen. Gegner im Achtelfinale wird Flynn Thomas aus der Schweiz sein.

Oliver Majdandzic, der sich durch die Qualifikation gekämpft hatte, musste sich derweil dem Österreicher Thilo Behrmann mit 3:6 und 1:6 geschlagen geben. Auch Christopher Thies ist ausgeschieden. Thies verlor gegen Rihards Neimanis mit 7:6 (4), 3:6 und 4:6.

Bei den Juniorinnen schlug Mariella Thamm die Ukrainerin Antonia Sushkova mit 6:2 und 6.3. In Runde zwei wartet die Koreanerin Ui Su Jeong.