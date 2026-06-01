French Open: Krawietz und Pütz verlieren im Achtelfinale

Kevin Krawietz und der angeschlagene Tim Pütz sind im Achtelfinale der French Open 2026 ausgeschieden.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 01.06.2026, 15:17 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz am Montag in Roland-Garros

Aus für Kevin Krawietz und Tim Pütz bei den French Open. Das deutsche Spitzendoppel musste sich im Achtelfinale von Paris dem indisch-brasilianischen Team Narayanaswamy Sriram Balaji/Marcelo Demoliner 5:7, 4:6 geschlagen geben. Auch die weiteren deutschen Profis waren zuvor im Männerwettbewerb ausgeschieden. Bei den Frauen steht Laura Siegemund an der Seite der Russin Vera Zvonareva im Viertelfinale.

Krawietz/Pütz waren als frischgebackene Hamburg-Sieger nach Paris gereist. Das Duo, das 2024 die ATP-Finals gewann, konnte seiner Favoritenrolle im Achtelfinale als an Position sechs gesetztes Doppel dann aber nicht gerecht werden. Vor allem für Krawietz bleibt Roland Garros dennoch ein besonderes Pflaster. 2019 und 2020 konnte er mit Andreas Mies das Turnier gewinnen.

Pütz hatte sich allerdings schon im ersten Match in Paris verletzt. Alleine die beiden Siege in den ersten beiden Runden sind dem Davis-Cup-Doppel schon hoch anzurechnen.