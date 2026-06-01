French Open 2026, Tag 9: Ladies Night!

Der neunte Tag der French Open 2026 bringt das erste Frauenmatch am Abend: Naomi Osaka wird auf Aryna Sabalenka treffen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2026, 10:15 Uhr

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Match des Tages: Anastasia Potapova vs. Anna Kalinskaya, 11 Uhr, Court Suzanne-Lenglen

Die Titelverteidiger-Bezwingerin geht aus unserer Sicht als Favoritin in diese Partie. Wir haben aber auch nicht dieses vielsagende Lächeln von Anna Kalinskaya bei Instagram vor dem Turnier vergessen, wo die (immer noch) Russin gemeint hatte, dass es ja vielleicht eine Außenseiterin schaffen könnte, 2026 in Paris den Titel zu holen. Was ja für beide in dieser Partie gälte.

Die Nachtvögel: Naomi Osaka und Aryna Sabalenka

Ja, da können uns die Veranstalter natürlich erzählen, was sie wollen: Aber eine Sekunde haben sie hier in Roland-Garros schon darüber nachgedacht, vielleicht doch den ewig jungen Schlager zwischen Flavio Cobolli und Zach Svajda am Abend anzusetzen. So sind es aber Aryna und Naomi geworden. Was grundsätzlich schon mal ein glamouröser Ansatz ist. Ob es allerdings auch eine längere Angelegenheit wird? Da muss Naomi neben ihren prächtigen Outfits schon auch einen ganz brillante Tagesform mitbringen.

Upset-Alert: Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime

In Ermangelung von verbliebenen Spielern aus der Setzliste nehmen wir einfach den am höchsten platzierten noch einmal raus. Denn machen wir uns nix vor: Félix hatte sich in Runde eins gegen Daniel Altmaier beim Stand von 1:4 im fünften Satz schon verabschiedet. Ob allerdings gerade Alejandro Tabilo dafür der richtige Mann ist, um das Wer der Außenseiter fortzusetzen? Seinen Sieg gegen einen völlig erschöpften Moise Kouame hat der Chilene jedenfalls gefeiert, als hätte er gerade den Titel bei den French Open 2026 geholt.

Die deutschsprachige Komponente: Paarlauf und die Jugend

Kevin Krawietz und Tim Pütz spielen im dritten Match auf Court 14 gegen Sriram Nalaji und Marcel Demoliner um den Einzug ins Viertelfinale, bei den Junioren kommt es neben anderen Partien auch zum deutsch-österreichischen Treffen zwischen Oliver Majdandzic und Thilo Behrmann (viertes Match auf Court 9).

Hier das Spielplan für den Montag

Hier das Tableau der Männer

Hier das Tableau der Frauen