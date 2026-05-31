French Open Juniors: Mackenzie startet mit Comeback-Sieg

Jamie Mackenzie ist in seinem ersten Match bei den Junioren der French Open 2026 nach einem langsamen Start noch sicher in die zweite Runde gekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2026, 18:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Jamie Mackenzie am Sonntag in Roland-Garros

Seit dem heutigen Sonntag steht die Anlage in Roland-Garros auch wieder unter dem Eindruck der Matches in den Nachwuchsklassen. UNd aus deutscher Sicht hat sich das im vergangenen Jahr mit dem Finalsieg von Niels McDonald gegen Max Schönhaus ja sehr gut angelassen. In diesem Jahr hat Jamie Mackenzie die besten Aussichten auf ein erfolgreiches Turnier.

Denn Mackenzie startet als Nummer drei, musste sich zum Auftakt gegen den amerikanischen Qualifikanten Safir Azam aber ganz schön strecken, ehe das 1:6, 6:4 und 6:2 feststand. Nächster Gegner wird der Rumäne Matei Todoran sein.

Neben Mackenzie sind aus deutscher Sicht noch Christopher Thies und Oliver Majdandzic, die sich beide durch die Qualifikation gearbeitet haben vertreten. Vincent Reisach ist bereits ausgeschieden.

Hier das Einzel-Tableau der Junioren