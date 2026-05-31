French Open: Alexander Zverev macht den nächsten Schritt Richtung Titel

Alexander Zverev ist mit einer souveränen Leistung in das Viertelfinale der French Open 2026 eingezogen. Der an Position zwei gesetzte Deutsche bezwang Jesper de Jong mit 7:6 (3), 6:4 und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2026, 18:06 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev hat mit Jesper de Jong keine Probleme gehabt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev steht unter den letzten acht bei den French Open 2026. Dabei reichte Zverev eine solide Leistung gegen Jesper de Jong, der als Lucky Loser in das Hauptfeld gerutscht war und dort in Runde eins Stan Wawrinka besiegen konnte. Zverev gewann mit 7:6 (3), 6:4 und 6:3 und spielt im Viertelfinale gegen Rafael Jodar.

Dabei begann das Match gar nicht nach den Vorstellungen des Favoriten, Jodar zog nach einem frühen Break auf 3:0 davon. Bei einem Best-of-Five-Match noch kein Beinbruch. Zverev kam fast problemlos wieder heran. Und holte dann auch im Tiebreak einen 0:3-Rückstand auf. Der gerade da einsetzende Regen wurde kurz thematisiert, das Dach blieb aber offen. Eine gute Entscheidung, denn der Schauer war ein leichter und kurzer.

Jodar kein schlechtes Los für Zverev

Im zweiten Durchgang schlug Zverev im zehnten Spiel zu, das brachte gleich einmal den Satzgewinn. Und mit dem Break zum 2:0 im dritten Akt stellte er die Weichen endgültig auf Sieg. Der Zverev einen Schritt weiter an das ersehnte Ziel des ersten Grand-Slam-Titels gebracht hat.

Drei weitere Matcherfolge braucht es dafür noch. Der erste muss gegen Rafael Jodar her, der sich im rein spanischen Duell gegen Pablo Carrero Busta mit 4:6, 4:6, 6:1, 6.2 und 6:2 behaupten konnte. Jodar gilt als Senkrechtstarter der Saison 2026, normalerweise hat Alexander Zverev aber in den ersten Meetings mit Shooting Stars ein gutes Gefühl, um eine Überraschung zu vermeiden.

Das zweite Viertelfinale in der unteren Hälfte wird erst in den kommenden Stunden ausgespielt.Da treffen zunächst Jakub Mensik und Andrey Rublev aufeinander. Und die Night Session auf dem Court Philippe-Chatrier bestreiten Joao Fonseca und Casper Ruud. Letzterer ist der einzig verbliebene Mann, der außer Alexander Zverev schon im Endspiel von Roland-Garros gestanden hat.

Hier das Tableau der Männer



