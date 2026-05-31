French Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Jesper de Jong im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der French Open 2026 auf Jesper de Jong. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 20:22 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Jesper de Jong trafen bereits im letzten Jahr in Paris aufeinander.

Im Achtelfinale der French Open bekommt es Alexander Zverev mit dem Niederländer Jesper de Jong zu tun. De Jong erarbeitete sich die teilnahme in der Runde der letzten 16 Spieler mit einem Fünfsatz-Erfolg gegen Karen Khachanov. Ein klares zeichen für den Weltranglistendritten, dass der heutige Kontrahent sich niemals aufgeben wird. Hat der 25-Jährige als Qualifikant doch sowieso nichts zu verlieren im Duell mit einem der Titelfavoriten.

Zwei direkte Aufeinandertreffen gab es bisher zwischen Alexander Zverev und Jesper de Jong. Beide Matches gewann der deutsche Topspieler. Das Match gab es vor zwölf Monaten sogar in Paris. In vier Sätzen siegte Zverev in der zweiten Runde. De Jong setzte mit der zwischenzeitlichen Satzführung immerhin ein Ausrufezeichen im Stade Roland-Garros.

Zverev vs. de Jong - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jesper de Jong gibt es ab 15:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei HBO Max.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros