French Open 2026, Tag 8: Frenkie, Nigel und auch Jesper

Der achte Tag der French Open 2026 bringt für Alexander Zverev eine sehr lösbare Aufgabe. Wenn er sich denn auf den richtigen Gegner vorbereitet hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 22:54 Uhr

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© Getty Images Frenkie, Jesper und Nigel de Jong - gegen einen der drei muss Sascha Zverev heute ran

Match des Tages: Alexander Zverev vs. Jesper de Jong, nicht vor 15:30 Uhr auf Court Philippe-Chatrier

Aufmerksame Leser unserer Seite werden über den Namen „Jesper de Jong“ schon mal gestolpert sein. Nämlich beim Abschiedsartikel über Stan Wawrinka vor wenigen Tagen. Alexander Zverev gehört - mit vollem Recht - offensichtlich nicht zu unseren Stammbesuchern. Denn er hat kurzzeitig ein Treffen mit „Frenkie“ de Jong vermutet, der aber mit der niederländischen Nationalmannschaft schon mitten in der WM-Vorbereitung steckt. Schade, dass Nigel de Jong seine verdiente Erwähnung nicht bekommen hat. Wie dem auch sei: Sascha würde auch gegen alle drei de Jongs gemeinsam gewinnen. Zumindest im Tennis.

Die Nachtvögel: Casper Ruud und Joao Fonseca

Das macht nun mal richtig Sinn. Zum einen, weil die beiden Jungs nach ihren Marathon-Partien am Freitag jede Extra-Minute Pause gut gebrauchen können. Zum anderen aber natürlich auch, weil Joao Fonseca neben ganz viel Charisma auch ziemlich viele Fans in brasilianischer Montur mit in die Stadien bringt. Und kanariengelbe Farbtupfer auf den Rängen sind nie verkehrt. Casper dagegen ist ein Gentleman der alten wie auch neuen Schule. Und weiß wie sonst nur noch Alexander Zverev im verbleibenden Hauptfeld, wie man ein Finale in Paris erreicht.

Upset-Alert: Pablo Carrero Busta vs. Rafael Jodar (27), drittes Match nach 11 Uhr auf Suzanne-Lenglen

So weit ist es schon gekommen: Vor Beginn der Saison 2026 hatten nur Tennis-Insider Rafael Jodar auf ihrem Zettel, jetzt wird hier verkündet, dass ein Erfolg von PCB gegen seinen jüngeren Landsmann ein Upset wäre. Und sein wird. Aber ja! Denn eigentlich sollte Carrero Busta nach den letzten Wochen keinen Auftrag haben. Aber was heißt das schon in diesem Jahr im Stade Roland-Garros?

Die deutschsprachige Komponente: Man(n) doppelt

Tim Pütz und Kevin Krawietz eröffnen um 11 Uhr den Court 14 gegen Roman Andres Burruchaga und Thiago Augustin Tirante; Alexander Erler und Lucas Miedler dürfen im dritten Match auf dem Simonne-Mathieu ran, allerdings gegen die Turnierfavoriten Horacio Zeballos und Marcel Granollers; Eben da macht Neil Oberleitner mit Partner Peter Nouza um 11 Uhr den Auftakt gegen Adam Pavlasek und Patrik Rikl.

Hier der Spielplan für den Sonntag

Hier das Tableau der Männer

Hier das Tableau der Frauen



