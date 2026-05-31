French Open: Auger-Aliassime siegt in der Night Session, Tiafoe dominiert hinten raus

In der dritten Runde der French Open hat Felix Auger-Aliassime am späten Samstagabend den dritten Sieg im Turnier gefeiert. Der Weltranglistensechste siegte gegen Brandon Nakashima mit 5:7, 6:1, 7:6(4) und 7:6(1). Auch Frances Tiafoe schaffte den Sprung in das Achtelfinale von Paris.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.05.2026, 00:41 Uhr

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© Getty Images Felix Auger-Aliassime durfte in der Night Session für die Samstagabend-Unterhaltung sorgen.

Durch das frühe Aus von Jannik Sinner öffnen sich im oberen Draw Türen für viele Spieler, die ihren größten Karriereerfolg bei einem Grand-Slam-Turnier erreichen könnten. Einer dieser Spieler ist Felix Auger-Aliassime, in Paris an Nummer vier gesetzt und damit der beste übriggebliebene Spieler in dieser Draw-Hälfte. Nachvollziehbar also, dass der beliebte Kanadier am Samstagabend die Night Session gegen Brandon Nakashima auf dem Court Philippe-Chatrier begehen durfte.

Zunächst war jedoch Brandon Nakashima der Star des Abends. Der US-Boy holte sich verdient den ersten Satz, nahm sich im zweiten Spielabschnitt, der deutlich an Felix Auger-Aliassime ging, jedoch eine spielerische Auszeit. Der dritte Durchgang sollte dann wieder auf Augenhöhe verlaufen, wobei Auger-Aliassime im Tiebreak die bessere Show zeigte und nun auch in Führung ging.

Diese Führung veredelte Felix Auger Aliassime mit einem sehr starken Tiebreak im vierten Satz und dem damit entsprechenden Vier-Satz-Erfolg gegen Nakashima. Im Achtelfinale wartet nun Alejandro Tabilo zum Schlagabtausch. Der Chilene siegte bereits am früheren Samstagabend in vier Sätzen mit 4:6, 6:3, 6:4 und 7:6(9) gegen den jungen Franzosen Moise Kouame, der nach seinen Siegen gegen Marin Cilic und Adolfo Daniel Vallejo als eine der Entdeckungen dieser French Open gehandelt wird.

Tiafoe dreht erst spät auf

Einen harten, aber am Ende ebenso erfolgreichen Abend verlebte Brandon Nakashimas Landsmann Frances Tiafoe. Der an Position 19 gesetzte US-Amerikaner sah sich nach nicht einmal zwei Stunden einem Zweisatz-Rückstand gegen den Portugiesen Jaime Faria gegenüber. Doch Tiafoe bewies Durchaltevermögen und drehte die Partie gegen den Qualifikanten noch zu seinen Gunsten.

Frances Tiafoe siegte nach fast vier Stunden 4:6, 6:7(2), 7:6(4), 6:1 und 6:2 und trifft im Achtelfinale auf Matteo Arnaldi. Der Italiener beging gegen Raphael Collignn aus Belgien ein echten Marathon und gewann nach fünf Stunden und fünf gespielten Sätzen mit 6:4, 6:7(5), 5:7, 6:4 und 7:6(4). Arnaldi, der als aktuelle Nummer 104 den direkten Sprung in das Hauptfeld schaffte, besiegte in der zweiten Runde Stefanos Tsitsipas.

Hier das Einzel-Tableau der Männer