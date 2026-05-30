Nach sexistischen Äußerungen: Entschuldigung von Vallejo

Der paraguayische Tennisprofi Adolfo Daniel Vallejo hat nach seinen sexistischen Äußerungen bei den French Open um Entschuldigung gebeten.

von SID

zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 14:37 Uhr

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© Getty Images Adolfo Vallejo versucht sich in Schadensbegrenzung

"Ich habe Respekt vor den Schiedsrichtern und der Arbeit, die sie leisten", schrieb der 22-Jährige in den Sozialen Medien: "Nach einem fünfstündigen Kampf war ich sehr aufgebracht und voller Emotionen. Ich entschuldige mich."

Vallejo wurde im Anschluss an seine Fünfsatz-Niederlage gegen den 17-jährigen Franzosen Moise Kouamé vom Portal "Clay" mit abfälligen Worten über die brasilianische Schiedsrichterin Ana Carvalho zitiert. "Das Match muss ein Mann leiten, denn das Publikum ist sehr anspruchsvoll, und man braucht viel Durchsetzungskraft", soll Vallejo gesagt haben. Der französische Tennisverband FFT und die Organisatoren von Roland Garros hatten daraufhin eine empfindliche Strafe für Vallejo angekündigt.

Der Profi erklärte zudem, dass seine Äußerungen falsch interpretiert worden seien. "Ich möchte auch klarstellen, dass ich ihr die Schuld an der Niederlage nicht gegeben habe. Sie hat während des gesamten Spiels gute Arbeit geleistet", schrieb der Weltranglisten-71: "Ich werde daraus lernen und mich bessern."