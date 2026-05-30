French Open: Cobolli stürmt ins Achtelfinale, Cerundolo patzt

Flavio Cobolli ist mit einem sicheren Drei-Satz-Erfolg gegen Learner Tien in das Achtelfinale der French Open 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 14:17 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli hat am Samstag voll überzeugen können

Vor allem die obere Hälfte des Tableaus bei den French Open 2026 ist nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner plötzlich komplett offen, mit Ausnahme von Matteo Berrettini hat keiner der verbliebenen Spieler bislang das Endspiel eines Majors erreichen können. Eine große Chance also, die sich so schnell vielleicht nicht wieder auftut.

Und zumindest in Runde drei war sich Flavio Cobolli dessen gewahr. Der Italiener besiegte nämlich im ersten Match am Samstag auf dem Court Philippe-Chatrier den US-Amerikaner Learner Tien erstaunlich glatt mit 6:2, 6:2 und 6:3. Und meldete damit hohe Ansprüche an.

Cerundolo verpasst Comeback

Die durch das nächste überraschende Ergebnis auf Court 7 noch einmal mehr Nahrung bekamen. Denn dort musste sich Francisco Cerundolo dem US-Amerikaner Zachary Svajda mit 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 und 3:6 geschlagen geben. Svajda ist damit der Achtelfinalgegner von Cobolli.

Cerundolo hatte im allerletzten Spiel noch einmal die Chance auf ein Comeback, aber Svajda behielt die Nerven. Und durfte sich nach einer Spielzeit von 3:03 Stunden feiern lassen.

Der am höchsten platzierte Spieler im oberen Teil des 128er-Rasters ist ja Félix Auger-Aliassime. Der an Position vier gesetzte Kanadier trifft heute in der Night Session auf Brandon Nakashima.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



