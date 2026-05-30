French Open 2026, Tag 7: Die lauten Nachbarn mal wieder!

Der siebente Tag der French Open 2026 bringt in Paris noch ein zweites Sport-Highlight mit sich. Zumindest aus der Ferne wird das Champions-League-Finale auch Auswirkungen auf den Tennisablauf haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2026, 23:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Match des Tages: Flavio Cobolli vs. Learner Tien, ab 12 Uhr auf Court Philippe-Chatrier

Wir ,müssten uns schon sehr täuschen, wenn das nicht eine längere Angelegenheit werden würde. Denn beide Spieler sind unheimlich gut zu Fuss. Aber ermangeln auch des richtig bombastischen Gewinnschlags. Was natürlich dazukommt: Sie viele gesetzte Spieler sind in der oberen Tableau-Hälfte nicht mehr im Wettbewerb. Da kann man schon mal zu träumen beginnen, was in Roland-Garros 2026 noch geht. Und dafür bestraft werden.

Die Nachtvögel: Félix Auger-Aliassime vs. Brandon Nakashima

Auch wenn das Champions-League-Finale zwischen PSG und dem FC Arsenal schon um 18 Uhr angepfiffen wird - und zwar in Budapest: Der Abend wird in Paris dem Fußball gehören. So oder so. Im vergangenen Jahr haben die „Fans“ in der Stadt trotz des Erfolgs gegen Inter Mailand randaliert. Man möchte gar nicht wissen, was bei einer Niederlage los wäre. FAA und Brandon Nakashima sind aus - außer im WM-Jahr 2026 - eher fußballfremden Nationen. Also bestens geeignet für die heutige Night Session.

Upset-Alert: Oleksandra Oliyinokova vs. Diana Shnaider (25), drittes Match nach 11 Uhr auf Court 14

No love lost in diesem Duell. Vor allem von Seiten der Ukrainerin, die sehr genau darüber Buch führt, welche der russischen Spielerinnen denn den Angriffskrieg auf ihr Heimatland in den sozialen Medien sogar noch feiert. Und in diese Kategorie scheint Shnaider zu fallen.

Die deutschsprachige Komponente: Potapova fordert die Titelverteidigerin

Nicht vor 16 Uhr darf Anastasia Potapova also auf den Court Philippe-Chatrier, um gegen Coco Gauff den Versuch zu starten, die Titelverteidigerin schon vor Beginn von Woche zwei zu eliminieren. Die Chancen? Nicht so schlecht. Denn nach vier Matches ist die Bilanz zwischen Potapova und Gauff ausgeglichen.

Hier das Spielplan für den Samstag

Hier das Tableau der Männer

Hier das Tableau der Frauen



