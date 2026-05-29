French Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Quentin Halys im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde der French Open 2026 auf Quentin Halys. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 22:29 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev misst sich mit Quentin Halys

Ob diese Chance so schnell wiederkommt? Alexander Zverev ist nach dem völlig überraschenden Aus von Jannik Sinner der neue Topfavorit auf den French-Open-Sieg. In Runde drei bekommt es Deutschlands Nummer eins mit dem Franzosen Quentin Halys zu tun.

Zverev zeigte im Stade Roland Garros bislang starke Leistungen und blieb sowohl gegen Benjamin Bonzi als auch gegen Tomas Machac ohne Satzverlust. Auch Halys gewann zweimal in drei Sätzen. Im Head to Head führt Zverev mit 1:0.

Zverev vs. Halys - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Quentin Halys gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei HBO Max.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros