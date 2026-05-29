French Open 2026 live: Novak Djokovic vs. Joao Fonseca im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der dritten Runde der French Open 2026 auf Joao Fonseca. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV, im Livestream bei HBO Max und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 18:57 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic trifft auf Joao Fonseca

Erfüllt sich Novak Djokovic in Paris den Traum von Grand-Slam-Triumph Nummer 25? Nach dem Aus von Topfavorit Jannik Sinner sind die Chancen des langjährigen Weltranglistenersten jedenfalls gestiegen. In Runde drei trifft Djokovic auf Joao Fonseca.

Der brasilianische Youngster holte in seiner Zweitrundenpartie gegen Dino Prizmic einen 0:2-Satzrückstand auf und misst sich nun zum ersten Mal in seiner Karriere mit Djokovic.

Djokovic vs. Fonseca - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Joao Fonseca gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV sowie im Livestream bei HBO Max und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros