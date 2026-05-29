Frances Tiafoe: Der Schläger ist wieder da!

Frances Tiafoe musste nach dem Zweitrunden-Erfolg gegen Hubert Hurkacz bei den French Open 2026 eine Suchanzeige aufgeben. Mit Erfolg.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2026, 14:34 Uhr

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© Getty Images Da hatte Frances Tiafoe seinen Schläger noch fest im Griff

Wann hat ein Ort eigentlich den Status des „Geheimtipps“ verloren? Spätestens dann, wenn jeder darüber Bescheid weiß, dass es sich eben dort abspielt. Im Stade Roland-Garros trifft dies in erster Linie auf den Court 14 zu. Der liegt ein bisschen tiefer, fast wie der Pietrangeli im Foro Italico. Ohne Statuen, versteht sich.

Der 14er ist jedenfalls täglich wenige Minuten nach Öffnung der Tore voll besetzt. Warum? Weil das der größte Court ist, den man mit einem Ground Ticket besuchen kann. Und auch, weil die Turnierleitung dort in den frühen Enden ziemlich lässige Matches ansetzt. Wie etwa jenes von Joao Fonseca gegen Dino Prizmic am Mittwoch. Oder gestern eben, neben anderen, jenes zwischen Frances Tiafoe und Hubert Hurkacz.

Tiafoe nun gegen Faria

Die Stimmung war wieder prächtig, die beiden Protagonisten haben geliefert. Nach fünf Sätzen durfte sich Tiafoe feiern lassen. Und sei etwas muss man „Big Foe“ nicht zweimal sagen. Der US-Amerikaner umarmte gleich mehrere Fans aus Reihe eins. Und vergaß im Zuge des spontanen Gefühlsausbruchs, sein Spielmaterial sicherzustellen. Denn nachdem sich Tiafoe vom Schiedsrichter und Hubi Hurkacz ordnungsgemäß verabschiedet hatte, fehlte jener Schläger, mit dem er das Match gewinnen konnte.

Womit sich Tiafoe zu einem Aufruf in den sozialen Medien gezwungen sah: Man möge ihm doch bitte sein Racquet rückerstatten, schrieb er in seine Story bei Instagram. Im Gegenzug gäbe es zwei Tickets für die kommende Partie gegen Jaime Faria. Und siehe da: Am frühen Freitag konnte Tiafoe schon Vollzug vermelden: alles wieder da!

Das Kollegium hat so oder so seine Freude an diesem Match gehabt. Iva Jozic kommentierte bei Insta ebenso wie Jakub Mensik. Und auch Ski-Legende Lindsey Vonn ließ eine Nachricht da. Ob das bei der Rückgabe des Schlägers geholfen hat, wird Frances Tiafoe wohl bei nächster Gelegenheit mitteilen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



