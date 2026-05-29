French Open 2026: Mensik schlägt De Minaur, Ruud wehrt zwei Matchbälle ab

Die Herrenmatches am Freitag hatten in Paris einiges zu bieten. Jakub Mensik, Casper Ruud und Lucky Loser Jesper de Jong zogen allesamt ins Achtelfinale ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2026, 23:18 Uhr

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© Getty Images Jakub Mensik durfte jubeln

Nur zwei Tage nach seinem epischen Fünfsatzerfolg über Mariano Navone hat Jakub Mensik das Achtelfinale der French Open erreicht. Der Tscheche, der nach seiner Zweitrundenpartie minutenlang mit Krämpfen am Platz gelegen war, gewann am Freitag gegen den an Position acht gesetzten Alex de Minaur nach einem kapitalen Fehlstart mit 0:6, 6:2, 6:2 und 6:3.

Nachdem der erste Satz in unter 20 Minuten an den Australier gegangen war, riss Mensik mit Beginn des zweiten Durchgangs das Ruder herum. Der 20-Jährige ließ auf Court Simonne-Mathieu nicht mehr viel anbrennen und erspielte sich ein Achtelfinalduell mit Andrey Rublev. Der Russe gewann seine Drittrundenpartie gegen Nuno Borges mit 7:5, 7:6 (2) und 7:6 (2).

Ruud gelingt starkes Comeback

Ein Husarenstück gelang indes Casper Ruud. Der zweifache Paris-Finalist wehrte gegen Tommy Paul im vierten Satz zwei Matchbälle ab und siegte letztlich mit 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (4) und 7:5. Der Norweger trifft im Achtelfinale auf Joao Fonseca, der gegen Novak Djokovic ebenfalls einen 0:2-Satzrückstand drehte.

Für eine faustdicke Überraschung sorgte am frühen Freitagabend Jesper de Jong. Der niederländische Lucky Loser rang Karen Khachanov mit 7:5, 5:7, 6:2, 6:7 (2) und 6:2 nieder und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Quentin Halys.

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