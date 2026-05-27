Drama nach dem Matchball: Mensik bricht mit Krämpfen zusammen

Jakub Mensik hat in der zweiten Runde der French Open 2026 einen Marathon gegen Mariano Navone gewonnen. Und musste sich danach minutenlang noch auf dem Court behandeln lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2026, 19:02 Uhr

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© Getty Images Jakub Mensik musste am Mittwoch Schwerstarbeit leisten

Was für ein Drama am Mittwoch im Stade Roland-Garros! 4:42 Stunden bekämpften sich Jakub Mensik und Mariano Navone auf dem vollgepackten Court 6, ehe sich der Tscheche mit 6:3, 2:6, 6:4, 1:6 und 7:6 (11) behaupten konnte. Dabei verwertete Mensik erst seinen sechsten Matchball. Und war schon während des gesamten Tiebreaks von Krämpfen geplagt über den Platz geschlichen, ja, er hatte sogar zwei erste Aufschläge wegen Zeitüberschreitung.

Nachdem er dann aber doch mit einem Vorhand-Winner den Einzug in die dritte Runde besiegelt hatte, sank Mensik zu Böden. Und konnte mehrere Minuten lang nicht aufstehen. Navone gratulierte höflich, der Physio kam zur Hilfe - aber Jakub Mensik blieb einfach liegen. Mit mehreren Eisbeuteln an verschiedenen Körperstellen. Letztlich schaffte man es aber mit vereinten Kräften, den Youngster in die Kabine zu bringen.

Für das nächste Match sind das natürlich keine guten Voraussetzungen. Zumal es für Jakub Mensik da ohnehin schwierig werden dürfte. Denn es geht gegen Alex de Minaur, einen der fittesten Spieler auf der Tour. Und der Australier kommt bestens ausgeruht in diese dritte Runde. Denn sein Match gegen Alexander Blockx wurde aufgrund eienr Verletzung des Belgiers gestrichen.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros



