French Open: „Hat mich geblockt“ - Farce um Coach von Davidovich-Fokina

Alejandro Davidovich-Fokina steht ohne Coach da. Und zeigt sich davon schockiert und überrascht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2026, 16:40 Uhr

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© Getty Images Schaut Alejandro Davidovich Fokina da gerade seinem Coach hinterher?

Der Mittwoch ist nicht gut verlaufen für Alejandro Davidovich-Fokina. Denn der Spanier musste sich als Favorit in der zweiten Runde der French Open 2026 dem Argentinier Thiago Augustin Tirante in vier Sätzen geschlagen geben. Das kann passieren, „ADF“ ist lange genug im Geschäft um zu wissen, dass Niederlagen zum fast täglichen Geschäft gehören.

Was nicht alltäglich ist: die Verabschiedung von Mariano Puerta, dem Coach von Davidovich Fokina. Wenn man es denn Verabschiedung nennen kann. Denn Davidovich Fokina wurde komplett kalt erwischt, wie er nach dem Aus gegen Tirante erklärte.

Davidovich Fokina: “Hatten eine gute Beziehung”

„Es gab keinen Streit mit Puerta“, so Davidovich Fokina. „Nach meinem Match gegen Dzumhur hat er mir gesagt, er würde zurück ins Hotel fahren. Zwei Stunden später bekomme ich eine lange Nachricht von ihm, in der er schreibt, dass er nicht mehr zurückkomme. Dann hat er einen Flug nach Miami genommen ohne das Team zu informieren.“

Eine riesige Überraschung. „Wir hatten eine sehr gute Beziehung. Jetzt hat er sowohl mich als auch meine Frau geblockt. Ich habe ihn bis jetzt für eine gute Person gehalten. Ich wünsche ihm nichts Böses, aber ich hoffe, dass zukünftige Spieler vorsichtig sind, wenn sie mit Puerta arbeiten.“



