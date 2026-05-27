French Open 2026: Hitziges Duell - Korpatsch jubelt über Drittrundeneinzug

Tamara Korpatsch zieht sensationell in die dritte Runde der French Open ein. Nach einem sportlich und emotional hitzigen Duell besiegte sie die Chinesin Wang Xinyu mit 6:2, 2:6, 6:3.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.05.2026, 14:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Plötzlich stand die Gegnerin auf der Seite von Tamara Korpatsch und diskutierte, doch die Hamburgerin blieb cool: Nach einem 6:2, 2:6, 6:3-Erfolg in einem phasenweise hitzigen Duell

mit der chinesischen Weltranglisten-34. Wang Xinyu steht die 31-Jährige erstmals in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Viele enge Entscheidungen waren im ersten Satz zugunsten von Korpatsch ausgefallen, was ihre angeschlagen wirkende Kontrahentin zunehmend wurmte. Beim Stand von 5:2 für Korpatsch verlor Wang dann ein Stück weit die Nerven und kontrollierte einen Abdruck auf der Spielhälfte der Deutschen, was nicht erlaubt ist und ihr prompt eine Verwarnung einbrachte. Nach dem Match gab es keinen Handshake zwischen beiden Spielerinnen.

Korpatsch, die auf Platz 7 der Anlage von Roland Garros erneut mit einer Sonnenbrille spielte, hatte zuvor die vielen Fehler ihrer favorisierten Kontrahentin konsequent genutzt. Sie ließ sich auch von Wangs Manövern nicht aus dem Rhythmus bringen, sicherte sich den ersten Satz und blieb auch danach dran.

Ein Sieg, der sich besonders süß anfühlt

Korpatsch jubelt daher über ihren Erfolg. Die Weltranglisten-95., die von ihrem Vater trainiert wird, hat sich ihre Karriere im Familienkreis aufgebaut. "Es war ein sehr harter Weg für uns. Wir haben damals im Auto geschlafen, gezeltet", sagte sie zuletzt in Paris: “Wir haben wirklich keine Hilfe bekommen von irgendwem, keine Wildcards und einfach keine Unterstützung.”

Vom Deutschen Tennis Bund (DTB) fühlt sie sich insgesamt über die Zeit ihrer Karriere wenig beachtet. Korpatsch betonte allerdings, dass sie die Berufung von Torben Beltz zum Bundestrainer gut finde. Beltz saß auch bei ihrem Duell mit Wang auf der Tribüne und fieberte mit.

In der nächsten Runde trifft Korpatsch auf die Siegerin des Aufeinandertreffens zwischen Elina Svitolia und Kaitlin Quevedo.

Hier das Einzeltableau der Damen in Paris