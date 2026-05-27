French Open 2026, Tag 4: Olympische Revanche ist angesagt

Der vierte Tag der French Open 2026 bringt die erste Night Session von Alexander Zverev. Und sonst nicht überall Lametta.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 17:47 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Auf dem Court Suzanne-Lenglen wird heute wieder großes Tennis feilgeboten

Match des Tages: Joao Fonseca vs. Dino Prizmic, 3. Match nach 11 Uhr auf Court 14

Nach gängiger Lehrmeinung wird hier der Drittrundengegner von Novak Djokovic ermittelt. Denn der serbische Großmeister sollte gegen Valentin Royer die Nase vorne haben. Joao Fonseca hat im Frühjahr 2026 eher enttäuscht, Dino Prizmic dagegen eher überrascht: mit Siegen gegen Ben Shelton in Madrid und, Achtung, Novak Djokovic in Rom. Aber: Nachdem der immer noch junge Kroate seinen Gegnern viel Rhythmus gibt, könnte der Vorteil beim noch jüngeren Brasilianer liegen.

Die Nachtvögel: Alexander Zverev und Tomas Machac

Alexander Zverev hat an Begegnungen mit Tomas Machac im Stade Roland-Garros keine guten Erinnerungen. Vor zwei Jahren sahen sich Zverev und Machac nämlich in Begleitung hier getroffen, im gemischten Doppel. Und da zog de Deutsche an der Seite von Laura Siegemund gegen Machac und Katerina Siniakova den kürzeren. Allerdings: Im Einzel konnte sich Zverev genau bei jenen Spielen ja an Machac schadlos halten.

Upset-Alert: Hamad Medjedovic vs. Casper Ruud, 4. Match auf Court Suzanne-Lenglen nach 11 Uhr

Wie hat sich Casper Ruud von den Anstrengungen der Partie gegen Roman Safiullin erholt? Da muss Physio Alex Stober wieder einmal ganze Arbeit leisten. Denn Medjedovic ist zwar nicht der fitteste Spieler auf der Tour, aber einer, der seine Gegner auch immer gerne mit Stoppbällen quält.

Die deutschsprachige Komponente: Lys fordert Cirstea

Nach ihrem souveränen Auftakterfolg gegen Petra Marcinko darf Eva Lys also heute gegen jene Frau ran, die zuletzt in Rom Aryna Sabalenka besiegt hat: Sorana Cirstea nämlich. Und das im vierten Match nach 11 Uhr auf Court 6. Für etwaige Doppel-Paarungen gilt: Check your local listings!

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