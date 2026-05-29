French Open 2026: Abfällige Äußerungen zu Schiedsrichterin - Vallejo droht Strafe

Seine sexistischen Aussagen bei den French Open werden für Adolfo Daniel Vallejo ein Nachspiel haben.

von SID

zuletzt bearbeitet: 29.05.2026, 19:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Auf Adolfo Daniel Vallejo wartet ein Nachspiel

Der paraguayische Profi Adolfo Daniel Vallejo muss nach angeblichen sexistischen Äußerungen bei den French Open mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Wie der französische Tennisverband (FFT) und die Organisatoren von Roland Garros am Freitag mitteilten, werden die Aussagen des 22-Jährigen nach seinem Zweitrundenmatch vom Donnerstag als "inakzeptabel" bewertet.

Vallejo wurde im Anschluss an seine 3:6, 5:7, 6:3, 6:2 und 6:7 (8)-Niederlage gegen den 17-jährigen Franzosen Moise Kouamé vom Portal "Clay" mit abfälligen Worten über die brasilianische Schiedsrichterin Ana Carvalho zitiert. "Das Match muss ein Mann leiten, denn das Publikum ist sehr anspruchsvoll, und man braucht viel Durchsetzungskraft", soll Vallejo gesagt haben.

"Die Kompetenz eines Schiedsrichters wird nicht durch sein Geschlecht bestimmt, sondern durch Professionalität und die Fähigkeit, auf höchstem Niveau zu leiten", hieß es in der Stellungnahme der FFT. Der Verband stelle sich demonstrativ hinter die betroffene Unparteiische sowie alle Offiziellen des Turniers.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros