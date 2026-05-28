French Open: Kouame gewinnt Drama 50 Meter Luftlinie von Sinner

Der gerade erst 17 Jahre alt gewordene Franzose Moise Kouame steht nach einem emphatischen Fünf-Satz-Erfolg gegen Adolfo Vallejo in der dritten Runde der French Open 2026.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 16:42 Uhr

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© Getty Images Moise Kouame begeistert Paris 2026

Wer am heutigen Donnerstag das Match von Jannik Sinner gegen Juan Manuel Cerundolo auf dem Court Philippe-Chatrier mitverfolgt hat, der konnte den Spielverlauf zwischen Moise Kouame und Adolfo Vallejo im zweitgrößten Stadion, dem Court Suzanne-Lenglen, ganz gut mitverfolgen. Denn immer wieder waberte der Jubel herüber ins Chatrier - und dieser Jubel galt natürlich Kouame, der doch erst vor wenigen Tagen seinen 17. Geburtstag gefeiert hatte.

Nun ist Vallejo kein ganz großer Name - aber freie Plätze gab es auf den Tribünen des Lenglen dennoch nicht zu sehen. Wer im Lager des Teenagers war (und das schrammt wohl ganz knapp an 100 Prozent vorbei), der wurde nach einer Spielzeit von 4:56 Stunden mit einer Aufschlag-Volley-Variante belohnt, die Moise Kouame in die dritte Runde der French Open 2026 brachte.

Kouame spielt mutig bis zum Ende

Das 6:3, 7:5, 2:6, 3:6 und 7:6 (8), das am Ende auf dem Scoreboard vermerkt warm erzählt vieles. Aber noch nicht die ganze Geschichte. Denn Kouame lag im fünften Satz schon mit einem Break zurück, schaffte den Ausgleich, führte dann im Champions-Tiebreak mit 5:0. Nur um Vallejo wieder ins Match zu lassen. Danach bewies der Schützling von Richard Gasquet aber erstaunliche Nervenstärke. Und zeigte bis ganz zum Ende mutiges Tennis, das auch belohnt wurde.

Was auch Balsam auf die Wunden der französischen Wunden ist. Schließlich konnte der größte Hoffnungsträger, Arthur Fils, gar nicht in Roland-Garros 2026 starten. Kouame dagegen hatte schon zum Auftakt mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Marin Cilic für Aufsehen gesorgt.

Der kommende Gegner wird bestens ausgeruht am Start sein. Denn Alejandro Tabilo profitierte vom Rückzug von Valentin Vacherot. Mit der Kraft des Publikums im Rücken sollte das für Kouame am Samstag aber keine große Rolle spielen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



