"Es gibt nur einen Moise Kouame": 17-Jähriger glänzt bei Major-Debüt

Moise Kouame sorgt derzeit bei seinem Heim-Grand-Slam, den French Open, für Furore. Der 17-Jährige ist der jüngste männliche Spieler seit Rafael Nadal im Jahr 2003, der die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreicht hat.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.05.2026, 23:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Moises Kouame sorgt in Paris für Furore.

Bei seinem Debüt im Hauptfeld eines Majors feierte der französische Teenager zwei denkwürdige Siege. Nachdem er zum Auftakt den Tour-Veteranen und Halbfinalisten von 2022, Marin Cilic, bezwungen hatte, legte Kouame am Donnerstag mit seinem ersten Fünf-Satz-Sieg nach – in einem vier Stunden und 56 Minuten dauernden Kampf gegen den Paraguayer Adolfo Daniel Vallejo.

Kouames Trainer, Liam Smith, kam angesichts dieser heroischen Leistung ins Schwärmen. „Ich finde es vor allem beeindruckend, dass ein 17-Jähriger fünf Stunden lang, fünf Sätze und einen Tiebreak im letzten Satz spielt und dabei körperlich und mental so durchhält. Das zeigt viel von Moises inneren Qualitäten als Wettkämpfer“, so Smith. „Talent ist nicht nur körperlich oder technisch, sondern auch mental.“

Rasanter Aufstieg

Kouame war ins Tennisjahr als Weltranglisten-833. gestartet und hat seitdem rasante Fortschritte gemacht. Zunächst gab er sein Debüt auf der ATP Tour als Qualifikant beim ATP-250-Turnier in Montpellier, danach feierte er in Miami seinen ersten Sieg auf der Tour. Der Sieg über Cilic in Paris war erst sein zweiter Matchgewinn auf der Tour – ein Erfolg gegen einen 37-Jährigen, der in den letzten zwei Jahrzehnten über 600 Matches gewonnen hat.

Es liegt nahe, Parallelen zwischen Kouame und Monfils zu ziehen, der ebenfalls mit 17 Jahren herausragende Leistungen zeigte und 2004 das Junioren-Einzelturnier der French Open gewann. Kouames Trainer Smith, der im Laufe seiner Coach-Karriere auch mit Monfils arbeitete, betont jedoch die Einzigartigkeit beider Spieler: "Das habe ich schon immer gesagt, als ich mit Gael zusammengearbeitet habe: Es gibt nur einen Gael Monfils. Und ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es nur einen Moise Kouame gibt“, so der Brite, der auch abseits des Platzes ein gutes Verhältnis zu seinem 17-jährigen Schützling pflegt.

“Ein toller Junge”

„Er ist ein toller Junge. Er hat viel Persönlichkeit und macht gerne Witze“, meint Smith. „Wir teilen auch abseits des Tennis einige ähnliche Interessen, was schön ist. Er liebt die Formel 1. Ich auch. Er ist fleißig, aber auch verständnisvoll und kann die Balance halten. Wir haben zwar anstrengende Trainingseinheiten, aber wir haben trotzdem auch Spaß, was bei einem 17-Jährigen sehr wichtig ist“.

Kouames nächster Gegner in Paris ist am Samstag in der dritten Runde Alejandro Tabilo. Sollte der französische Teenager auch den Weltranglisten-36. besiegen, würde Kouame erstmals in die Top 200 einziehen. Es könnte nur der erste große Schritt in einer möglicherweise bemerkenswerten Karriere sein.

Hier das Einzel-Tableau bei den French Open