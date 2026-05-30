French Open: Fünf-Stunden-Fight! Matteo Berrettini ringt Francisco Comesana nieder

In der dritten Runde der French Open lieferten sich Matteo Berrettini und Francisco Comesana eine echte Hitzeschlacht. Nach über fünf Stunden siegte der Italiener mit 7:6(3), 5:7, 6:7(4), 6:4 und 7:6(13)

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 19:03 Uhr

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© Getty Images Matteo Berrettini lieferte sich mit Francisco Comesana eine echte Hitzeschlacht.

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Dieses Match werden beide Kontrahenten auch am Sonntag noch spüren! In der Hitze von Paris lieferten sich Matteo Berrettini, aktuell die Nummer 105 der Welt, und Francisco Comesana, die Nummer 102, über 5:16 Stunden einen engen Fight um das Achtelfinalticket für die French Open. Der Italiener erwischte nach dem ersten Durchgang diese bessere Ausganglage. Ohne einen Aufschlagverlust gingen beide Spieler in den Tiebreak, den Berrettini nach komfortabler 4:0-Führung für sich entscheiden konnte.

Das Duell blieb auch nach dem ersten Satz jederzeit auf Augenhöhe. So war es nicht verwunderlich, dass Comesana mit dem dritten Break des zweiten Durchgangs einige Minuten später den Satzausgleich herstellen konnte und mit einem starken Tiebreak im dritten Satz gar die Satzführung übernahm. Doch auch Matteo Berrettini zeigte bei über 30 Grad sein Kämpferherz und sorgte erneut für einen Satzausgleich in der Begegnung.

Dramatisches Ende: 28 gespielte Punkte im Matchtiebreak

So ging es also in den entscheidenen fünften Satz, der, wie sollte es anders sein, beim Stand von 6.6 natürlich im Matchtiebreak endete. Es war das passende Drama, das diese Begegnung eindeutig verdient hatte. Berrettini führte zwischenzeitlich mit 5:2, doch Francisco Comesana gab sich nicht auf und egalisierte den Spielstand auf 6:6. Und der Argentinier hatte dann sogar den ersten Matchball der Partie. Doch das Momentum sollte nochmal die ein oder andere Wendung nehmen und so Matteo Berrettini die folgenden drei Matchbälle gewähren.

Doch auch der 30-Jährige brachte das Duell noch nicht ins Ziel. Stattdessen schlug das Pendel nach dem 12:12 wieder auf die Seite von Comesana aus, der seinen zweiten Matchball bei Aufschlag des Gegners nicht verwerten konnte. Der insgesamt sechste Matchball der Partie sollte dann Matteo Berrettini als glücklichen Gewinner jubeln lassen. Der Römer steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale der French Open

Am Montag wartet in der Runde der letzten 16 Spieler der Sieger der Partie zwischen Sinner-Bezwinger Juan Manuel Cerundolo und Martin Landaluce. Das Match-Up verspricht also einen erneuten Fight auf Augenhöhe, der sich über einige Stunden ziehen könnte. Den Fans im Stade Roland-Garros dürfte es gefallen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer