French Open 2026: Fonseca schlägt auch Ruud, Mensik ringt Rublev nieder

Sowohl Joao Fonseca als auch Jakub Mensik stehen zum ersten Mal in ihrer Karriere im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Am Dienstag kommt es zum direkten Duell der beiden Jungstars.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2026, 00:33 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca steht im Viertelfinale

Youngster Joao Fonseca hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Zwei Tage nach seinem beeindruckenden Sieg über Novak Djokovic, bei dem er einen 0:2-Satzrückstand wettgemacht hatte, besiegte der Brasilianer den zweifachen French-Open-Finalisten Casper Ruud mit 7:5, 7:6 (8), 5:7 und 6:2.

Auf dem Court Philippe-Chatrier entwickelte sich rasch ein tolles Duell, in dem Fonseca das erste Break zum Satzgewinn gelang. Der 19-Jährige nahm den Schwung in den zweiten Durchgang mit, Ruud schlug aber umgehend zum 1:2 zurück, wehrte beim Stand von 5:6 zwei Satzbälle ab und erzwang einen Tiebreak.

Drama im Tiebreak

In diesem wurde es richtig dramatisch: Ruud fand insgesamt drei Satzbälle vor und hatte bei 8:7 Pech, als die Stuhlschiedsrichterin einen Vorhandschlag von Fonseca im Feld sah. Gemäß der Hawkeye-Darstellung im TV soll der Ball allerdings im Aus gewesen sein. Das Electronic-Live-Calling kommt in Paris ja nicht zum Einsatz - und also durfte Fonseca kurz darauf den Gewinn des zweiten Satzes bejubeln.

Wenig überraschend gab sich Ruud, der in der dritten Runde gegen Tommy Paul zwei Matchbälle abgewehrt hatte, nicht geschlagen. Der Norweger hielt weiterhin stark dagegen und breakte Fonseca im entscheidenden Moment zum 7:5. Vor den Augen seines Landsmanns Gustavo Kuerten fand der Brasilianer in Form der Breaks zum 1:0 und 4:1 jedoch rasch die passende Antwort. Nach 3:55 Stunden Spielzeit verwandelte Fonseca seinen ersten Matchball.

Mensik bleibt gegen Rublev cool

In der nächsten Runde bekommt es Fonseca in Jakub Mensik mit einem anderen Youngster zu tun. Der 20-jährige Tscheche rang Andrey Rublev in einer packenden Partie mit 6:3, 7:6 (6), 4:6, 2:6 und 6:3 nieder und steht ebenfalls zum ersten Mal in seiner Laufbahn im Viertelfinale eines Major-Events.

Das zweite Viertelfinale in der unteren Hälfte bestreiten Alexander Zverev und Rafael Jodar.

Hier das Tableau der Männer