French Open: Viertelfinale! Berrettini stoppt den Sinner-Bezwinger

Matteo Berrettini und Félix Auger-Aliassime sind mit Drei-Satz-Erfolgen ins Viertelfinale der French Open 2026 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2026, 19:23 Uhr

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© Getty Images Matteo Berrettini steht bei den French Open 2026 im Viertelfinale

Thomas Enqvist hat es gar nicht mehr auf seinem Stuhl gehalten. Der Coach von Matteo Berrettini verfolgte Das Tiebreak im dritten Satz praktisch im Stehen, sah, wie sein Schützling zwei Satzbälle von Juan Manuel Cerundolo parierte. Und schließlich mit 6:3, 7:6 (2) und 7:6 (6) gewann. Berrettini zog damit ins Viertelfinale der French Open ein, wo er entweder auf Landsmann Matteo Arnaldi oder Frances Tiafoe treffen wird.

Cerundolo hatte in der zweiten Runde ja den hohen Turnierfavoriten Jannik Sinner aus dem Turnier genommen, nachdem der Südtiroler ab dem 5:1 im dritten Satz so massive körperliche Schwierigkeiten hatte, dass er buchstäblich kein Bein auf den Boden brachte. Berrettini ersparte sich mit dem Comeback im Tiebreak ein ähnliches Drama.

Nur wenige Augenblicke nach dem verwerteten Matchball von Matteo Berrettini beendete auch Felix Auger-Aliassime seine Achtelfinalpartie erfolgreich. Der Kanadier gewann gegen Alejandro Tabilo mit 6:3, 7:5 und 6:1.

“FAA” spielt in der Runde der letzten acht gegen einen weiteren Italiener. Denn Flavio Cobolli konnte sich in der ersten Partie des Tages auf Philippe-Chatrier gegen den US-amerikanischen Überraschungsmann Zachary Svajda mit 6:2, 6:3, 6:7 (3) und 7:6 (5) behaupten.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



