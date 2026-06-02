French Open 2026: Aryna Sabalenka hofft auf mehr Nightsessions für Frauen

Aryna Sabalenka und Naomi Osaka absolvierten am Montag bei den French Open das erste Nightsession-Match seit 2023. Die Weltranglistenerste hofft auf weitere Auftritte am Abend.

von SID

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 11:15 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka gewann gegen Naomi Osaka in zwei Sätzen

Aryna Sabalenka wünscht sich mehr Spiele für Frauen in der Nightsession der French Open. Sie hoffe, dass ihr Duell gegen Naomi Osaka auf dem Court Philippe-Chatrier "der Anfang ist", sagte die Weltranglistenerste nach dem 7:5 und 6:3 über die Japanerin: "Es ist, als würden wir damit für Frauen die Tür für die Nightsession öffnen."

Sabalenka und Osaka hatten am Montagabend in Paris das erste Frauen-Match am Abend seit 2023 bestritten. Nach der Einführung der Primetime-Begegnung vor fünf Jahren war es das erst fünfte Duell zwischen zwei Tennisspielerinnen zur besten Sendezeit. In den vergangenen beiden Jahren hatten die Organisatoren bei ihren Ansetzungen gänzlich auf Begegnungen zwischen Frauen in der Nightsession verzichtet.

"Ich fühle mich sehr geehrt, dass das Abendspiel mein Match gegen Naomi war", sagte Sabalenka, die nach dem Erfolg zu den Klängen von Michael Jacksons "Thriller" dessen legendären Moonwalk auf dem Sand gezeigt hatte: "Es hat wirklich Spaß gemacht zu spielen. Es waren viele Emotionen." Auch sie fühle sich "geehrt, dass die Turnierleitung uns für diesen Spieltermin ausgewählt hat", sagte Gegnerin Osaka, "und ich hoffe, dass sie das auch in Zukunft tun wird."

Becker: “Die Veranstalter haben Schiss”

Die geringe Anzahl von Frauen-Matches in der Nightsession von Paris sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Dabei geht es vor allem um die mögliche Länge der Begegnung. Während bei den Frauen nur zwei Gewinnsätze nötig sind, spielen die Männer im Best-of-five-Modus, brauchen drei gewonnene Durchgänge für den Sieg. "Die Veranstalter haben Schiss, dass ein Frauen-Match nach einer Stunde rum ist", hatte Eurosport-Experte Boris Becker im Rahmen des Turniers gesagt.

Nach ihrem Sieg in 87 Minuten Spielzeit hofft Sabalenka nun auf weitere Auftritte zur prominenten Uhrzeit. Sie sei "nicht sauer", dass die Frauen so lange auf ein weiteres Match in den Abendstunden warten mussten. "Natürlich" würde sie aber gerne öfter in der Nightsession antreten, "weil ich eine wirklich verrückte Atmosphäre erlebt habe."

Hier das Einzel-Tableau der Frauen