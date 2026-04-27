WTA Madrid: Sabalenka triumphiert im Power-Duell gegen Osaka

In einer hochklassigen Begegnung war die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka beim WTA-1000-Turnier in Madrid gegen die Japanerin Naomi Osaka am Ende nicht mehr zu stoppen und schaffte mit einem Comeback-Erfolg in drei Sätzen den Einzug ins Viertelfinale. Mit Karolina Pliskova aus Tschechien steht eine weitere ehemalige Nr. 1 der Welt ebenfalls in der Runde der letzten Acht.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 16:11 Uhr

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© Getty Images Mit beinahe endloser Power schaffte Aryna Sabalenka in Madrid den Comeback-Erfolg gegen Naomi Osaka.

Im Duell der vierfachen Grand-Slam-Championessen wollte sich Naomi Osaka beim 1000er-Event in Madrid bei der aktuellen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka für die vor wenigen Wochen in Indian Wells erlittene Zweisatz-Niederlage revanchieren, mit welcher die Belarussin damals den direkten Vergleich auf 1:1 stellen konnte.

Und die Zuschauer bekamen von Beginn an die erwarteten Powerschläge auf beiden Seiten geboten. Nachdem die 27-jährige Sabalenka im dritten Spiel die einzige Break-Möglichkeit im gesamten ersten Durchgang nicht nutzen konnte, fand auch die ein Jahr ältere Osaka endgültig ihren kompletten Rhythmus bei eigenem Service und schaffte den Einzug in den Tiebreak. Dort erwischte die Japanerin das perfekte Momentum und überließ ihrer Gegnerin nach einer schnellen 5:0-Führung nur einen Punktgewinn.

Mit Beginn des zweiten Akts wurde der Druck von Sabalenka immer größer, jedoch musste sie nach gehaltenem Service drei Break-Chancen verstreichen lassen. Nachdem die Weltranglistenerste ihr Aufschlagspiel abgeben musste, konterte sie direkt mit dem Zu-Null-Re-Break und übernahm immer mehr das Ruder. Osaka konnte sich zwar mit starken Aufschlägen erst mal noch im Satz halten, hatte aber der starken Schlussphase ihrer Gegnerin mit drei gewonnenen Spielen in Folge nur noch wenig entgegenzusetzen.

Auch im dritten Satz konnte Osaka nur die Anfangsphase offenhalten, dem gewaltigen Druck ihrer Gegnerin aber nicht mehr standhalten. Nach zwei Breaks in Folge servierte Sabalenka zum Matchgewinn und besiegelte in einem verlustpunktfreien Aufschlagspiel mit einem Ass den finalen 6:7 (1), 6:3, 6:2-Erfolg nach 2:21 Stunden.

In der Runde der letzten Acht sieht sich die Weltranglistenerste der US-Amerikanerin Hailey Baptiste gegenüber, die sich in einem irren Achterbahn-Match gegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic in drei Sätzen behaupten konnte.

Pliskova souverän

Einen starken Eindruck hinterlässt die Tschechin Karolina Pliskova auf ihrer Comeback-Tour nach langer Verletzungspause. Gegen die Argentinierin Solana Sierra fand die 34-Jährige nach einem 0:2-Rückstand immer besser zu ihrem geradlinigen Spiel und schaffte mit einem 6:4, 6:3-Erfolg nach 86 Minuten den Einzug ins Viertelfinale, in dem sie entweder auf die an Nr. 2 gesetzte Elena Rybakina aus Kasachstan oder die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova treffen wird.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid