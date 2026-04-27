WTA Madrid: Baptiste siegt in irrem Achterbahn-Match gegen Bencic

Nach einem dominant gewonnenen ersten Durchgang musste die US-Amerikanerin Hailey Babtiste beim WTA-1000-Turnier in Madrid gegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic nach einem dramatischen Tiebreak und insgesamt sechs vergebenen Matchbällen den Satzausgleich hinnehmen, konnte aber doch noch in drei Sätzen triumphieren. Schneller ins Viertelfinale schaffte es dagegen die Kanadierin Leylah Fernandez.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 14:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images In einem wahren Achterbahn-Match konnte sich Hailey Baptiste in Madrid nach sechs vergebenen Matchbällen und zwischenzeitlichem Satzausgleich doch noch gegen Belinda Bencic durchsetzen.

Ohne praktische Erfahrungswerte ging die Olympiasiegerin Belinda Bencic in ihr Achtelfinale beim WTA-1000er-Turnier in Madrid gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste, schließlich standen sich die beiden Spielerinnen erstmals in einem offiziellen Tour-Match gegenüber. Und die 24-jährige Baptiste überraschte die Schweizerin mit ihren druckvollen Schlägen und konnte sich den ersten Durchgang im Eiltempo sichern.

Im weiteren Verlauf konnte Bencic ihre Fehlerquote deutlich verringern und sich dadurch deutlich steigern. Nachdem beide Protagonistinnen ihre Aufschlagspiele bis zum 5:5 halten konnten, sollte sich die Endphase des zweiten Satzes dramatisch zuspitzen. Erst schaffte Baptiste das Break zum 6:5, musste aber anschließend ebenfalls ihr Service abgeben. Eine wahre Achterbahnfahrt bekamen die Zuschauer auch im Tiebreak geboten. So konnte die US-Amerikanerin insgesamt fünf Matchbälle nicht nutzen, ehe Bencic ihrerseits den sechsten Satzball verwerten konnte.

Nach ausgeglichenem Beginn im dritten Akt brachte Baptiste wieder mehr Konstanz in druckvolles Spiel und konnte diesmal die Nerven behalten. In einem sicheren Aufschlagspiel zum Abschluss mit ihrem insgesamt siebten Matchball fixierte sie den finalen 6:1, 6:7 (14), 6:3-Erfolg nach 2:43 Stunden und trifft damit im Viertelfinale auf die Siegerin der Partie zwischen Aryna Sabalenka und Naomi Osaka.

Fernandez siegt glatt gegen Li

Deutlich weniger Aufwand musste die Kanadierin Leylah Fernandez für ihren Einzug ins Viertelfinale betreiben. Gegen die an Position 31 geführte Ann Li aus den USA konnte die an Nr. 24 gesetzte Fernandez jeweils ab der Satzmitte mit ihren druckvollen Schlägen die Zügel anziehen und besiegelte mit ihrem ersten Matchball souveränen 6:3, 6:2-Erfolg nach 83 Minuten. In der Runde der letzten Acht bekommt es die 23-Jährige entweder mit Mirra Andreeva oder der Ungarin Anna Bondar zu tun.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid