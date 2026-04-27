ATP-Masters Madrid: Tsitsipas mit Steigerungslauf ins Achtelfinale

Nach etwas strauchelndem Start steigerte sich der Grieche Stefanos Tsitsipas beim ATP-Masters-Turnier in Madrid in seiner Drittrunden-Partie gegen den spanischen Qualifikanten Daniel Merida zusehends und schaffte mit einem Zweisatz-Erfolg den Einzug ins Achtelfinale, wo er auf den norwegischen Titelverteidiger Casper Ruud treffen wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 16:49 Uhr

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© Getty Images Mit einer deutlichen Leistungssteigerung schaffte Stefanos Tsitsipas in Madrid einen letztlich souveränen Zweisatz-Erfolg zum Einzug ins Achtelfinale.

In ihrem ersten Aufeinandertreffen auf der Tour benötigte der Grieche Stefanos Tsitsipas gegen den Qualifikanten Daniel Merida etwas Anlaufzeit, ehe er drei Break-Chancen abwehren und sich auf das Spiel des Spaniers einstellen konnte. Gegen Satzende spielte der ehemalige Weltranglisten-3. seine ganze Erfahrung aus, schnappte sich das erste Break der Partie zum 5:4 und servierte anschließend den Satzgewinn sicher nach Hause.

Im weiteren Verlauf übernahm der ehemalige ATP-Weltmeister immer mehr das Ruder und erspielte sich eine schnelle 4:0-Führung. Zwar konnte der 21-jährige Merida noch zweimal sein Service halten, die Zweisatz-Niederlage aber nicht mehr verhindern. In einem souveränen Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt besiegelte Tsitsipas mit einem Ass den finalen 6:4, 6:2-Erfolg nach 68 Minuten.

Im Achtelfinale bekommt es der 27-Jährige mit dem norwegischen Titelverteidiger Casper Ruud zu tun, der sich glatt in zwei Sätzen gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid