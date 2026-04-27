ATP Madrid Live: Alexander Zverev vs. Terence Atmane im TV, Livestream, Liveticker
Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Terence Atmane. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) sowie in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 26.04.2026, 17:15 Uhr
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Nach seinem Auftakterfolg über Mariano Navone bekommt es Alexander Zverev in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid mit Terence Atmane zu tun. Der Franzose setzte sich in Runde zwei - trotz großer körperlicher Probleme am Ende - gegen Landsmann Ugo Humbert in zwei Tiebreaks durch.
Zverev, der in Madrid schon zweimal den Titel gewann, und Atmane haben auf der Tour noch nie gegeneinander gespielt.
Zverev vs. Atmane - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Terence Atmane gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).
Hier das Einzel-Tableau aus Madrid