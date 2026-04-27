ATP Masters Madrid: Rafael Jodar gewinnt Teenager-Duell gegen Joao Fonseca

Lokalmatador Rafael Jodar hat das Publikum in Madrid mit einem Dreisatzerfolg über Joao Fonseca verzückt und das Achtelfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 01:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rafael Jodar besiegte Joao Fonseca

Was für eine Show von Rafael Jodar! Der 19-jährige Spanier feierte in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid einen Prestigeerfolg über den gleichaltrigen Brasilianer Joao Fonseca und zog bei seinem Heimevent sensationell ins Achtelfinale ein.

Jodar und Fonseca lieferten sich im Estadio Manolo Santana von Beginn weg ein tolles Match. Der Lokalmatador sicherte sich den ersten Satz im Tiebreak, der zweite Durchgang ging mit 6:4 an den Brasilianer. Im dritten und entscheidenden Abschnitt war es dann wieder Jodar, der das Geschehen bestimmte - und um kurz vor 1 Uhr seinen ersten Matchball zum 7:6 (4), 4:6 und 6:1-Erfolg verwandelte.

Jodar nun gegen Kopriva

Jodar, der sich im dritten Satz auch von körperlichen Problemen nicht beirren ließ, bekommt es im Achtelfiale mit Vit Kopriva zu tun. Der Tscheche profitierte in seiner Drittrundenpartie gegen Arthur Rinderknech vor Beginn des dritten Satzes von einer verletzungsbedingten Aufgabe (Wade) des Franzosen.

Besser lief es für Rinderknechs Landsmann Arthur Fils, der sich gegen Emilio Nava mit 7:6 (2) und 6:3 behauptete und nun auf Tomas Martin Etcheverry trifft. Der Argentinier besiegte Dino Prizmic, der in Runde zwei gegen Ben Shelton gewonnen hatte, mit 2:6, 6:4 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid