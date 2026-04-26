ATP Masters Madrid: Starker Musetti schlägt Griekspoor, auch Lehecka weiter
Der an Nummer sechs gesetzte Lorenzo Musetti steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Madrid im Achtelfinale. Ebenfalls eine Runde weiter ist Jiri Lehecka.
von Clemens Engert
zuletzt bearbeitet: 26.04.2026, 15:40 Uhr
Musetti ging im Duell mit Tallon Griekspoor im ersten Satz früh mit einem Break in Front, der Niederländer konterte jedoch mit dem Rebreak zum 4:4. Die Freude bei Griekspoor währte nicht lange, erspielte sich Musetti doch postwendend weitere Breakchancen und ging mit 5:4 in Front. Nach einer Spielzeit von 43 Minuten servierte die Nummer sechs des Turnieres schließlich zum 6:4-Satzgewinn aus.
Auch zu Beginn des zweiten Satzes erarbeitete sich Musetti, der immer wieder mit spektakulären Winnern glänzte, einen frühen Breakvorsprung und ging mit 2:1 in Führung. Griekspoor ließ daraufhin den aufgestauten Frust an seinem Schläger aus. Im Anschluss zeigte sich der Weltranglisten-33. tatsächlich verbessert, holte sich das Break zurück und ging mit 4:3 in Front.
Im Anschluss ging es zunächst mit dem Service, ehe sich Musetti bei 5:5 zwei Breakchancen erspielte und den zweiten davon mit einem sensationellen Vorhand-Return verwertete.
Der Italiener ließ daraufhin bei eigenem Aufschlag nichts mehr anbrennen und glich mit dem 6:4 und 7:5-Erfolg im Head-to-Head mit dem Niederländer auf 1:1 aus.
Im Achtelfinale trifft Musetti nun auf Jiri Lehecka. Der Tscheche hatte beim 6:4 und 6:2-Erfolg über Alex Michelsen relativ wenig Mühe.
Hier das Einzel-Tableau in Madrid