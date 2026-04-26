ATP Masters Madrid: Starker Musetti schlägt Griekspoor, auch Lehecka weiter

Der an Nummer sechs gesetzte Lorenzo Musetti steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Madrid im Achtelfinale. Ebenfalls eine Runde weiter ist Jiri Lehecka.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.04.2026, 15:40 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti steht in Madrid im Achtelfinale.

Musetti ging im Duell mit Tallon Griekspoor im ersten Satz früh mit einem Break in Front, der Niederländer konterte jedoch mit dem Rebreak zum 4:4. Die Freude bei Griekspoor währte nicht lange, erspielte sich Musetti doch postwendend weitere Breakchancen und ging mit 5:4 in Front. Nach einer Spielzeit von 43 Minuten servierte die Nummer sechs des Turnieres schließlich zum 6:4-Satzgewinn aus.

Auch zu Beginn des zweiten Satzes erarbeitete sich Musetti, der immer wieder mit spektakulären Winnern glänzte, einen frühen Breakvorsprung und ging mit 2:1 in Führung. Griekspoor ließ daraufhin den aufgestauten Frust an seinem Schläger aus. Im Anschluss zeigte sich der Weltranglisten-33. tatsächlich verbessert, holte sich das Break zurück und ging mit 4:3 in Front.

Im Anschluss ging es zunächst mit dem Service, ehe sich Musetti bei 5:5 zwei Breakchancen erspielte und den zweiten davon mit einem sensationellen Vorhand-Return verwertete.

Der Italiener ließ daraufhin bei eigenem Aufschlag nichts mehr anbrennen und glich mit dem 6:4 und 7:5-Erfolg im Head-to-Head mit dem Niederländer auf 1:1 aus.

Im Achtelfinale trifft Musetti nun auf Jiri Lehecka. Der Tscheche hatte beim 6:4 und 6:2-Erfolg über Alex Michelsen relativ wenig Mühe.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid