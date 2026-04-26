Zverev über Alcaraz-Verletzung: "Es ist besser, wenn alle anwesend sind"

Obwohl Alexander Zverevs Chancen auf einen French Open-Erfolg durch die verletzungsbedingte Absage von Carlos Alcaraz etwas gestiegen sein dürften, zeigt sich der Deutsche über die Absenz des Weltranglisten-Zweiten alles andere als erfreut.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.04.2026, 15:41 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev wünscht Carlos Alcaraz eine rasche Genesung.

"Es ist traurig. Traurig für das Tennis", meinte Zverev nach seinem Dreisatz-Erfolg über Mariano Navone in der zweiten Runde des ATP Masters 1000-Turniers in Madrid. "Es ist nie gut, wenn Top-Spieler große Turniere verpassen. Wir brauchen ihn. Tennis ist aufregender mit ihm", so der Deutsche über Alcaraz.

Zverev wünscht dem Weltranglisten-Zweiten jedenfalls eine schnelle Genesung. "Ich war in dieser Situation, verletzt, konnte die großen Turniere nicht spielen, und das ist kein angenehmes Gefühl. (…) Hoffentlich ist er früher zurück als erwartet und kann an Roland Garros denken, und wenn nicht, hoffe ich, ihn auf der Rasensaison zu 100 % zu sehen", so der Hamburger.

“Ich möchte nicht, dass jemand fehlt”

Der Deutsche ist sich zwar bewusst, dass durch die Absage von Alcaraz seine eigenen Chancen auf einen etwaigen Grand Slam-Coup in Paris etwas gestiegen seien - das sei jedoch nicht die Art und Weise, wie er sein großes Karriereziel erreichen wolle. "Verbessert dieser Rückzug meine Chancen bei Roland-Garros? Ja, aber das ist nicht die richtige Sichtweise. Um einen Grand Slam zu gewinnen, muss man die Besten der Welt schlagen", meint der 29-Jährige, der hinzufügte: "Ich möchte nicht, dass jemand fehlt. Ich spiele genauso und versuche zu gewinnen, aber es ist besser, wenn alle anwesend sind."

Trotz des verletzungsbedingten Rückzuges des French Open-Titelverteidigers gibt es da ja ohnehin noch eine andere Hürde auf dem Weg zu einem möglichen Grand Slam-Triumph - eine Hürde, die derzeit schwer überwindbar scheint. "In den letzten Monaten war Jannik Sinner der beste Spieler und ist es immer noch, also ist er der große Favorit", ist sich Zverev bewusst.

Am Montag gegen Atmane

Nach dem leicht durchwachsenen Auftaktmatch gegen Navone geht es für Zverev am Montag in Madrid gegen Terence Atmane weiter. Gegen die derzeitige Nummer 47 der Welt ist die Deutsche Nummer eins klarer Favorit.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid

