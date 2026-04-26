Beispiel Bad Waltersdorf: Kleinere Turniere vor immer größeren Herausforderungen

In Bad Waltersdorf wird es in diesem Jahr keine Matches um ATP-Weltranglistenpunkte geben. Der Ausfall des ATP-125er-Challengers ist nur ein Beispiel für die zahlreichen Probleme, die alle Events unterhalb der großen Touren umgibt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 23:39 Uhr

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© Getty Images Der Center Court in Bad Waltersdorf wird in diesem Jahr nicht seine Tore öffnen.

Mit der Absage des ATP Challengers in Bad Waltersdorf verliert die Tennislandschaft in Österreich einen wichtigen Termin im Turnierkalender. Die Veranstalter gaben bekannt, dass das 125er-Event in diesem Jahr wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage ausfallen wird. Die Turniere unterhalb der ATP Tour sind oft auf viele lokale Sponsoren angewiesen. Viele kleine und mittelständische Unternehmen tragen diese Turniere, deren Veranstalter oftmals sogar selbst Geld in die Events stecken, um nach der Woche eine ausgeglichene Bilanz vorweisen zu können.

Hinzu kommen immer mehr Anforderungen an die Turnierveranstalter durch die ATP. Die Dachorganisation ist seit Jahren darauf aus, dass die Challenger Tour professioneller auf Spieler und Fans wirken soll. So müssen zum Beispiel viele Turniere ab diesem Jahr den Spielern eine vollständige Verpflegung zahlen. Dazu gehört beispielsweise auch ein Mittagessen, welches ab diesem Jahr auch vom Veranstalter gezahlt werden muss. Was grundsätzlich nach einem Fortschritt klingt, beinhaltet für die Organisatoren oft vor allem eines: steigende Kosten!

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Es ist also kein Wunder, dass immer mehr Veranstalter ihre Events absagen müssen und Turnierlizenzen zurückgeben. Zumal die ATP finanziell die Turniere nicht wirklich fördert. Erst im vergangenen Jahr wurde an die Veranstalter kurzfristig eine Erhöhung der Preisgelder herangetragen. Erst nach größerem Protest hat die Dachorganisation den Turnieren finanziell unter die Arme gegriffen. Denn Sponsoren wachsen nicht einfach vom Himmel.

Aus diesem Grund fallen in diesem Jahr auch die Ladies Open Vienna aus, die damit keine 20. Auflage feiern können. Die kurzfristige Absage der beiden größten Sponsoren lässt eine Austragung des ITF-World-Tour-Turniers nicht zu.

Bei den Damenturnieren auf kleinerer Ebene sind die Probleme hingegen nochmal anders gelagert. Neben der finanziellen angespannten Situation fehlt vielen Turnieren oftmals eines: die Zuschauer! Turniere, wie beispielsweise in nordrhein-westfälischen Städten Troisdorf oder Meerbusch wechselten aus diesem Grund im Jahr 2026 wieder zu kleineren Herrenevents. Die Sponsoren geben zwar oft gerne das Geld, da selbst eine Affinität zum Tennissport existiert. Doch ohne Publikum hinterfragen auch diese ihr Engagement. Die Tourverbände blenden das gerne aus.