ATP ´s-Hertogenbosch: Ist Daniil Medvedev diesem Youngster gewachsen?

Daniil Medvedev bekommt es heute beim ATP-Tour-250-Turnier in ´s-Hertogenbosch mit einem der jüngsten Spieler im Profizirkus zu tun: mit dem 17-jährigen Lokalmatador Thijs Boogard.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.06.2026, 21:38 Uhr

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© Libema Open Thijs Boogard kennt Daniil Medvedev aus gemeinsamen Trainingseinheiten

Klar: Im Vergleich mit Moise Kouame, der zuletzt bei den French Open mit zwei Siegen auf sich aufmerksam gemacht hat, schaut man schnell alt aus. Koume wurde im Jahr 2009 geboren, aus diesem Jahrgang gibt es niemanden außer dem Franzosen, der auf der ATP-Tour schon mindestens ein Match gewonnen hat.

Aber so streng wollen wir mit dem 2008er This Boogard nicht sein. Der Niederländer zog gestern mit seinem Drei-Satz-Erfolg gegen Wu Yibing ins Achtelfinale des ATP-Tour-250-Events in ´s-Hertogenbosch ein, wo er nun auf Daniil Medvedev trifft. Boogard ist mit 17 Jahren und elf Monaten der zweitjüngste Spieler, der beim traditionellen Rasenturnier in den Niederlanden ein Match gewinnen konnte. Lediglich Sjeng Schalken war bei seinem Erstrunden-Sieg im Jahr 1994 um drei Monate jünger.

Dedura ist der zweite 2008er, der schon ein Match gewonnen hat

Aus dem Jahrgang 2008 gibt es lediglich einen einzigen Spieler, der auch schon über einen Matchsieg auf der ATP-Tour jubeln durfte: Diego Dedura. Der deutsche Linkshänder hat ihn vergangenen Jahr in München Denis Shapovalov bezwungen (der allerdings das Match nicht bei zum Ende spielen konnte).

Jetzt geht es für Thijs Boogard also gegen Daniil Medvedev, der in ´s-Hertogenbosch an Position drei gesetzt ist. Und die Vorfreude beim Youngster ist groß. „Hier in den Niederlanden gegen Daniil zu sielen, vor heimischem Publikum - das ist ein ganz spezielles Gefühl für mich.“ Ganz unbekannt sind sich die beiden allerdings nicht: Denn Boogard und Medvedev haben schon gemeinsame Trainingseinheiten hingelegt.

Hier das Einzel-Tableau in ´s-Hertogenbosch

