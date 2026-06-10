ATP 's-Hertogenbosch: Rasenauftakt misslingt - Hubert Hurkacz scheitert erneut früh

Beim ATP-250er-Turnier im niederländischen s'-Hertogenbosch ist Hubert Hurkacz in der ersten Runde gegen Marton Fucsovics ausgeschieden. Gegen den Ungar scheiterte der 29-Jährige denkbar knapp mit 6:3, 6:7(5), 6:7(4). Die niederländischen Fans feierten hingegen den 17-jährigen Thijs Boogaard.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.06.2026, 16:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Hubert Hurkacz fehlt auf der Tour aktuell das Spielglück.

Das Jahr 2026 scheint nicht mehr das des Hubert Hurkacz zu werden. Nach neun Siegen und elf Niederlagen in diesem Jahr auf der ATP Tour, gesellte sich in s'-Hertogenbosch die zwölfte Saisonniederlage im Duell mit Marton Fucsovics, der nun auf den topgesetzten Felix Auger-Aliassime trifft, hinzu. Der ehemalige Weltranglistensechste, aktuell nur auf Rang 96 gelistet, verpasst damit einen guten Start in die Rasensaison.

Dabei kam Hubert Hurkacz zunächst gut in das Match und konnte nach einem frühen Break die verdiente Satzführung einfahren. Die beiden anschließenden Sätze endeten dann im Tiebreak, in dem Hurkacz gleich doppelt das Nachsehen hatte. Besonders bitter an der Niederlage: Hurkacz wehrte alle sieben Breakbälle ab und ging so ohne Aufschlagverlust durch die Partie.

Hurkacz fehlt weiterhin das Spielglück

Der Matchverlauf unterstreicht das fehlende Spielglück, mit dem Hurkacz seit einigen Monaten auf der Tour unterwegs ist. Auch das zwischenzeitliche Erreichen des Challenger-Endspiels Anfang Mai in Cagliari konnte diesen Trend nicht durchbrechen. Zuletzt tauschte der zweimalige Masters-Champion auf der Coaching-Position und arbeitet nun seit einigen Wochen mit Ex-Medvedev-Coach Gilles Cervara.

Vor allem für die Rasensaison dürfte sich Hubert Hurkacz einiges ausgerechnet haben. Der aufschlagstarke Pole erreichte 2021 mit dem Halbfinale in Wimbledon sein bestes Grand-Slam-Ergebnis. Im selben Jahr triumphierte Hurkacz auch beim ATP-500er-Turnier im westfälischen Halle.

Teenager Boogaard sorgt für Überraschung

Mit Kamil Majchrzak jubelte am Mittwoch zumindest ein anderer Pole in s'-Hertogenbosch. Ein 6:7(7), 6:4 und 7:6(4) bugsierte den Landsmann von Hurkacz in Runde zwei. Dort steht auch Tallon Griekspoor, der im niederländischen Schlagabtausch mit Botic van de Zandschulp 6:2, 6:7(2) und 6:4 siegte.

Ein weiterer Niederländer sorgte früh am Tag für eine große Überraschung. Der 17-Jährige Thijs Boogaard, per Wildcard im Hauptfeld dabei, siegte gegen Yibing Wu mit 6:3, 2:6 und 6:4. Boogaard feierte seinen ersten Hauptfeld-Sieg auf der ATP Tour gegen den im Ranking um 678 Plätze besser stehenden Chinesen.

Hier das Einzel-Tableau in ´s-Hertogenbosch