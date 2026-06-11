"Können nur spekulieren": Agassi wünscht sich mehr Klarheit bezüglich Alcaraz-Verletzung

Carlos Alcaraz ist seit dem Turnier in Barcelona aufgrund einer nicht genauer definierten Handgelenks-Verletzung außer Gefecht. Andre Agassi ist nur einer von vielen Beobachtern, die gerne Genaueres über den Gesundheitszustand des Spaniers wissen würden.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.06.2026, 14:17 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz und Andre Agassi bei den French Open 2025.

Im Podcast „The Big T“ meinte Agassi über Alcaraz' Verletzung: „Es wäre wirklich hilfreich, wenn er oder jemand aus seinem Team die genaue Art seiner Verletzung klar erläutern würde, denn zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur spekulieren.“

Seit Carlitos' Rückzug beim Heimturnier in Barcelona hatte sich die Ausfallzeit kontinuierlich verlängert: Zunächst war nur von einem Nicht-Antreten in Madrid die Rede, dann ließ Alcaraz über Social Media wissen, dass er weder in Rom noch bei den French Open antreten könne. Nur wenige Tage vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Paris gab er das neueste Update: auch die Rasensaison werde ohne ihn stattfinden, so Alcaraz auf X (ehemals Twitter).

Dennoch sickerten nur wenige Informationen über die genaue Natur der Verletzung durch. Agassi würde sich diesbezüglich mehr Klarheit wünschen. „Wenn es sich um eine Form der Sehnenentzündung handelt, ist es dann eine spezifische Entzündung wie eine dorsale Kapsulitis oder ein Problem wie das Karpaltunnelsyndrom? Wovon genau sprechen wir, und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Ich weiß nicht genau, was er hat.“

Dennoch ist der ehemalige Weltranglistenerste der Ansicht, dass der konservative Ansatz von Alcaraz und seinem Team trotz des damit verbundenen Verpassens zweier Grand-Slam-Turniere eine gute Entscheidung war: „Wenn er nur Schmerzen oder Entzündungen behandeln muss und sich für eine konservative Behandlung entscheidet, bevor er eine Operation in Betracht zieht, dann ist das eine kluge Entscheidung, auch wenn es bedeutet, dass er einige Grand-Slam-Turniere verpasst“, so Agassi.

"Ausreichend Zeit zum Ausheilen geben"

„Sollte die Situation schwerwiegender sein und komplexere Eingriffe erfordern, müssen die richtigen Entscheidungen mit größter Vorsicht und unter Hinzuziehung der besten Spezialisten getroffen werden. Es ist unerlässlich, der Verletzung ausreichend Zeit zum Ausheilen zu geben, da er noch viele Jahre seiner Karriere vor sich hat“, mahnt der 56-Jährige.

Trotz Alcaraz' aktueller Situation und der Ungewissheit über seine Rückkehr sieht Agassi auch eine positive Seite in diesem Szenario: "Ich denke, dieser Prozess könnte jemanden, der Tennis von ganzem Herzen liebt und immer hungrig nach dem Spiel ist, noch dankbarer dafür machen, auf die Tour zurückkehren zu können."

Der US-Amerikaner kann sich sogar vorstellen, dass der siebenfache Grand Slam-Champion nach seiner Rückkehr noch dominanter agiert: „Wir könnten bei seiner Rückkehr einen Carlos Alcaraz sehen, der noch entschlossener und aggressiver ist - vorausgesetzt, er löst sein derzeitiges Problem.“

