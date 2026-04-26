ATP Madrid Live: Jannik Sinner vs. Elmer Møller im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner (ATP-Nr. 1) trifft in seiner zweiten Partie beim ATP-Masters-Turnier in Madrid auf Elmer Møller (ATP-Nr. 169). Das Match gibt es ab 16 Uhr Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich), sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 20:02 Uhr

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Nach seinem Auftakterfolg gegen Benjamin Bonzi geht es in der dritten Runde von Madrid für Jannik Sinner gegen den Dänen Elmer Møller weiter. Der Däne spielte sich als Qualiifkant in das Hauptfeld und steht erstmals in der dritten Runde eines ATP-Masters-Turniers. Auf der Challenger Tour konnte Elmer Møller bereits vier Titel feiern, davon drei im letzten Jahr.

Ein direktes Duell der beiden heutigen Kontrahenten gab es noch nicht, doch auf Grund der Kräfteverhältnisse im Ranking sollten die Rollen deutlich verteilt sein. Ein Sieg des 22-Jährigen Dänen wäre wohl eine der größten Sensationen des Jahres.

Sinner vs. Møller - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Elmer Møller gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid