ATP-Masters Monte-Carlo: Sinner triumphiert über Alcaraz in zwei engen Sätzen

Trotz jeweils frühem Rückstand in beiden Sätzen schaffte Jannik Sinner im Traumfinale des ATP-Masters-Turniers gegen Carlos Alcaraz jeweils den Turnaround und sicherte sich damit nicht nur den Titel im Fürstentum, sondern übernimmt auch wieder die Spitzenposition in der Weltrangliste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.04.2026, 17:46 Uhr

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© Getty Images Im Endspiel von Monte-Carlo bewies Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz in beiden Sätzen Comeback-Qualitäten.

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Es war angerichtet in Monte-Carlo mit dem Traumfinale zwischen den beiden aktuellen Branchenführern Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Zudem ging es für die beiden Protagonisten nicht nur um die Masters-Krone im Fürstentum, sondern auch um die Spitzenposition in der Weltrangliste. Auch wenn der Spanier im Vorfeld zehn der insgesamt 16 Vergleiche gegen den Südtiroler für sich entscheiden konnte, stand bei den insgesamt 3302 ausgespielten Punkten ein exaktes Remis in den Büchern.

Den besseren Start in die Partie erwischte der 22-jährige Alcaraz, der sich nach einem souveränen Aufschlagspiel gleich das Service seines 24-jährigen Gegners sichern konnte. Doch Sinner konnte unmittelbar zurückschlagen und postwendend den Ausgleich herstellen. Im weiteren Verlauf war es der Südtiroler, der seine Aufschlagspiele etwas sicherer gestalten konnte und beim Service seines Gegners eher am Drücker war. Dennoch konnte der Weltranglisten-2. zwei Break-Chancen nicht nutzen und musste den Gang in den Tiebreak antreten. Dort erspielte er sich zwei laufende Satzbälle, musste den ersten bei eigenem Service verstreichen lassen, bekam aber den Satzgewinn von Alcaraz per Doppelfehler serviert.

Trotz bitterem Verlust des ersten Durchgangs, der überwiegend auf Augenhöhe stattfand und nur durch Nuancen entschieden wurde, steckte Alcaraz keineswegs auf und hatte auch zu Beginn des zweiten Akts das Momentum auf seiner Seite. Nachdem er im ersten Spiel noch zwei Break-Chancen auslassen musste, packte er im nächsten Aufschlagspiel seines Gegners in einer spektakulären Rallye zu und bestätigte anschließend das Break bei eigenem Service in einem hartumkämpften Game. Doch auch diesmal schaffte Sinner die Rückkehr in den Satz, übte mit seiner gewaltigen Vorhand immer mehr Druck aus und sicherte sich so zwei Aufschlagspiele seines Gegners in Folge. Beim Stand von 5:4 servierte der vierfache Grand-Slam-Champion zum Matchgewinn und besiegelte mit einem Aufschlag-Winner den finalen 7:6 (5), 6:3-Erfolg nach 2:16 Stunden.

Mit dem Triumph in Monte-Carlo sichert sich Sinner seinen achten Titel auf Masters-Ebene und wird am Montag wieder die Führung in der Weltrangliste übernehmen.

Hier das Einzel-Tableau aus Monte-Carlo