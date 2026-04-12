ATP Monte-Carlo: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner im TV, Livestream, Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Jannik Sinner. Das Match gibt es ab ca. 15.00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 22:08 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen im Spitzenduell bei den ATP Masters in Monte Carlo aufeinander

Das Traumfinale in Monte Carlo ist perfekt: Jannik Sinner trifft auf Carlos Alcaraz. Während Sinner einmal mehr seine beeindruckende Konstanz unter Beweis stellte und auch Alexander Zverev in Schach hielt, zog Alcaraz mit einem abgeklärten Zweisatzsieg über Lokalmatador Valentin Vacherot nach und ließ im Halbfinale nichts anbrennen. Beide Topstars präsentieren sich in starker Form – und untermaueren ihre Ambitionen auf den prestigeträchtigen Titel im Fürstentum.

Es ist auch das erste Duell der beiden in dieser Saison - aktuell liegt Alcaraz im Head-to-head mit 10:6 in Front - das letzte Duell bei den ATP Finals in Turin im vergangenen Jahr ging an den Südtiroler.

Alcaraz vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gibt es ab ca. 15.00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).