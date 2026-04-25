ATP Masters Madrid: Zweisatzerfolg! Stefanos Tsitsipas mit starker Leistung gegen Alexander Bublik

Beim ATP-1000er-Masters in Madrid hat Stefanos Tsitsipas die dritte Runde erreicht. Der Grieche siegte am späten Samstagabend gegen Alexander Bublik mit 6:2 und 7:5.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 23:15 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas siegte am Samstagabend gegen einen genervten Alexander Bublik.

Mussten es in der ersten Runde gegen Lucky Loser Patrick Kypson für Stefanos Tsitsipas noch drei Sätze sein, um das Weiterkommen fix zu machen, reichten am Samstagabend gegen Alexander Bublik zwei Sätze. Grund dafür war eine starke Leistung des Griechen, der vor allem im ersten Satz eine seiner besten Saisonleistungen zeigte.

Im zweiten Satz sammelte sich Alexander Bublik, der im ersten Durchgang an einem Racket seine Wut auslassen musste. Der Kasache wirkte überrascht von der starken Leistung seines griechischen Kontrahenten, agierte mit zunehmender Spielzeit jedoch deutlich konzentrierter.

Beim ungünstigen Stand von 4:5 lag Bublik bei eigenem Aufschlag 15:30 hinten, einer kurzen Schimpftirade folgten dann aber zwei herausragende Stops und ein ebenso herausragender Passierball. Insgesamt lieferte der Weltranglistenelfte an diesem Abend jedoch zu wenige dieser Momente, um dem starken servierenden Stefanos Tstsipas noch gefährlich zu werden.

Bublik öffnet mit Doppelfehler die Tür

Das offenbarte Bubliks folgendes Aufschlagspiel beim Stand von 5:6, als Tsitsipas durch einen Doppelfehler den ersten Matchball serviert bekam. Konnte Bublik diesen noch abwehren, folgte nach Einstand die nächste Chance, die der Grieche mit einem starken Return nutzte und so nach 1:13 Stunde als Sieger feststand.

Für eine Überraschung sorgte am Abend noch Lokalmatador Daniel Merida. Der Qualifikant setzte sich in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4 gegen Corentin Moutet durch und feierte damit den wohl größten Sieg seiner bisherigen Karriere. Der 21-Jährige, aktuell die Nummer 102 der Welt, fordert in der dritten Runde nun Stefanos Tstsipas heraus. Der Grieche dürfte nach der Leistung Meridas gewarnt sein, nach seinem heutigen Auftritt jedoch die klare Favoritenrolle sicher haben.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid