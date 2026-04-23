ATP-Masters Madrid: Tsitsipas ringt Lucky Loser Kypson in Krimi nieder

In einem hartumkämpften Dreisatz-Krimi besiegte der ehemalige Weltranglisten-3. Stefanos Tsitsipas zum Auftakt beim ATP-Masters-Turnier in Madrid den US-amerikanischen Lucky Loser Patrick Kypson mit zwei erfolgreichen Tiebreaks und feierte damit in seinem dritten Turnierstart seinen ersten Saisonerfolg auf der roten Asche.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 18:47 Uhr

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© Getty Images Mit seinem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg gegen Patrick Kypson konnte Stefanos Tsitsipas in Madrid seinen ersten Saisonsieg auf Sand einfahren.

Das Selbstvertrauen von Stefanos Tsitsipas dürfte vor seiner Auftakt-Partie beim ATP-Masters-Turnier in Madrid recht übersichtlich gewesen sein, schließlich musste der Grieche sowohl bei seinem Lieblingsturnier in Monte-Carlo als dreifacher Champion wie auch beim 500er-Event in München jeweils eine Erstrunden-Niederlage einstecken.

Und auch gegen den US-Amerikaner Patrick Kypson wollte es zu Beginn absolut nicht laufen. Schnell lag der ehemalige ATP-Weltmeister mit 0:3 im Hintertreffen und konnte den Rückstand bis zum Satzende nicht mehr wettmachen.

Auch im weiteren Verlauf narrte der 26-jährige Kypson seinen Gegner mit zahlreichen Stoppbällen, dennoch konnte der ein Jahr ältere Tsitsipas den Spielverlauf von nun an offen gestalten. Ohne Aufschlagverluste ging es im zweiten Akt in den Tiebreak, in dem sich der griechische Davis-Cup-Spieler eine schnelle 5:1-Führung erspielen konnte. Zwar musste er noch zweimal den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen, konnte aber mit seinem zweiten Satzball den Gleichstand fixieren.

Ohne Aufschlagverluste ging es auch im Entscheidungs-Durchgang in den Entscheider, in dem Tsitsipas nach dem Gewinn der ersten drei Punkte erneut den Gleichstand kassierte, sich aber letztlich mit einem Vorhand-Cross-Gewinnschlag aus dem Halbfeld den finalen 3:6, 7:6 (6), 7:6 (4)-Erfolg nach 2:38 Stunden sichern konnte und damit seinen ersten Saisonerfolg auf Sand feiern durfte.

In der zweiten Runde sieht sich der auf Weltranglistenplatz 80 zurückgefallene Tsitsipas dem an Position 8 gesetzten Kasachen Alexander Bublik gegenüber, der mit einem Freilos ins Turnier startet.

Dimitrov muss sich Qualifikant Vallejo beugen

Eine Auftaktpleite setzte es dagegen für den Bulgaren Grigor Dimitrov. Der 34-Jährige kassierte im ersten Durchgang gegen den Qualifikanten Adolfo Daniel Vallejo in der Satzmitte das Break und konnte den Rückstand nicht mehr wettmachen. Im zweiten Akt musste der ATP-Weltmeister von 2017 gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben und konnte anschließend die 4:6, 4:6-Niederlage nach 95 Minuten nicht mehr verhindern.

Monfils verabschiedet sich aus Madrid

Den letzten Einzel-Auftritt seiner Karriere in der Caja Magica bestritt heute Gael Monfils. Nach verlorenem ersten Satz musste der Franzose gegen den Argentinier Camilo Ugo Caragelli im zweiten Durchgang sein Service beim Stand von 4:4 mit einem Doppelfehler entscheidend abgeben und sich nach einem souveränen Aufschlagspiel seines Gegners ohne Punktverlust nach 79 Minuten mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid