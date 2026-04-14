ATP München: Tsitsipas muss nachsitzen, Bublik fliegt raus

Während Stefanos Tsitsipas morgen die quasi noch einmal die Chance hat, das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München zu erreichen, ist mit Alexander Bublik die Nummer drei des Events bereits ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2026, 20:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas am Dienstag in München

Die Tribünen hatten sich erst einmal geleert, als Alexander Bublik und Alex Molczan am Dienstagnachmittag auf den Center Court beim MTTC Iphitos kamen, Denn zuvor hatte sich Alexander Zverev gegen Miomir Kecmanovis ein tiefes Loch gegraben, aus dem der Titelverteidiger gerade noch selbst wieder herausgekommen ist. Und Bublik, in diesem jähr an Position drei gesetzt, startete nicht gut, lag gleich mit einem Break zurück. Und hatte nach dem verlorenen ersten Satz keine Energie mehr, um ein Comeback zu starten. Bublik verlor mit 4:6 und 2:6.

Danach gab Stefanos Tsitsipas sein Debüt in München. Und es hätte ein erfolgreiches werden können, wenn dem Griechen er seinen Matchball bei 6:5 im zweiten Satz verwertet hätte. Aber Fabian Marozsan wollte noch nicht nach Hause fahren, glich aus, gewann das folgende Tiebreak. Und beim Stand von 2:2 im dritten Satz wurde die Partie abgebrochen. Übrigens auf Drängen von Stefanos Tsitsipas, dem es schon nach dem zweiten Durchgang zu dunkel war.

Fonseca mit starkem München-Debüt

Den Auftakt auf dem Center Court hatte übrigens Joao Fonseca gemacht. Der junge Brasilianer gewann ein sehr unterhaltsames Match gegen Alejandro Tabilo mit 7:6 (1) und 6.3. Fonseca bekommt es nun mit Arthur Rinderknech zu tun. Den Franzosen hat Fonseca vergangene Woche in Monte-Carlo besiegt.

Erfreulich aus deutscher Sicht: Daniel Altmaier ließ Marin Cilic beim 6:3 und 6.2 keine Chance und spielt im Achtelfinale gegen Bublik-Bezwinger Molczan. Justin Engel, Diego Dedura und Marko Topo sind dagegen ausgeschieden.

Hier das Einzel-Tableau von München