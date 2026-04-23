ATP-Masters Madrid: Altmaier verpasst Runde zwei

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Masters in Madrid an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 27-Jährige unterlag dem Argentinier Juan Manuel Cerúndolo am Donnerstag 4:6, 4:6.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 19:25 Uhr

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© Getty Images Nach jeweiliger Führung musste sich Daniel Altmaier zum Auftakt in Madrid dem Argentinier Juan Manuel Cerundolo in zwei Sätzen geschlagen geben.

Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff hatten zuvor ihre Auftaktduelle für sich entschieden. Der an Position zwei gesetzte Topspieler Alexander Zverev steigt in der zweiten Runde ein.

Altmaier, der beim Turnier in München zuletzt im Achtelfinale ausgeschieden war, legte ordentlich los und ging mit 3:0 in Führung. Dennoch gab er den ersten Satz aus Hand. Auch im zweiten Satz führte Altmaier, nach etwas mehr als einer Stunde musste sich der Kempener jedoch geschlagen geben. Auch beim Masters in Monte Carlo war Altmaier Anfang April in der ersten Runde gescheitert.

Zverev trifft in seiner Auftaktpartie in Runde zwei auf den Argentinier Mariano Navone. Hanfmann bekommt es mit dem Sandplatzspezialisten Francisco Cerúndolo (Argentinien) zu tun, der in Madrid an Position 16 gesetzt ist. Für Struff geht es gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid