ATP-Challenger Mauthausen: Kohlschreiber gibt Mini-Comeback - im Doppel mit Schwärzler!

Der Doppel-Wettbewerb beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen wird prominent besetzt sein: Denn Philipp Kohlschreiber wird dort an der seite seines Schützlings Joel Schwärzler aufschlagen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 16:05 Uhr

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© Getty Images Philipp Kohlschreiber steigt noch einmal kurz in den Ring

Besonderes Augenmerk liegt auch heuer auf den heimischen Spielern, die vor eigenem Publikum für Aufsehen sorgen wollen. Allen voran Joel Schwärzler, der als eines der größten Talente im österreichischen Tennis gilt und in Mauthausen den nächsten Schritt auf internationaler Ebene setzen möchte. An seiner Seite schlagen mit Lukas Neumayer und dem Premierensieger von 2022 Jurij Rodionov zwei weitere Österreicher auf, die bereits bewiesen haben, dass sie auf Challenger-Niveau bestehen können.

Mit Sandro Kopp und Sebastian Sorger erhalten zudem zwei weitere ÖTV-Wildcards für den Hauptbewerb, eine dritte Einladung wird erst im Zuge der Auslosung vergeben. Auch international ist das Feld stark besetzt: Nikoloz Basilashvili (GEO), ehemaliger Weltranglisten-16. und fünffacher ATP-Turniersieger, bringt reichlich Erfahrung nach Mauthausen und hat nach seiner knappen Niederlage im Vorjahr gegen Filip Misolic noch eine „offene Rechnung“ zu begleichen.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt Hugo Gaston (FRA), einer der unorthodoxesten Spieler der Tour. Der Franzose ist für seine variantenreichen Ansätze bekannt und begeisterte bereits auf der Grand-Slam-Bühne mit Auftritten gegen die Weltelite. Ebenfalls am Start ist Shintaro Mochizuki (JPN), ehemaliger Junioren-Wimbledonsieger und eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation. Komplettiert wird das international stark besetzte Feld durch weitere bekannte Namen wie Jan Choinski (GBR), ebenfalls Turniersieger in Tulln, sowie Vorjahresfinalist Tomás Barrios Vera (CHI). Auch in der Qualifikation setzt man voll auf den heimischen Nachwuchs: Matthias Ujvary, Lokalmatador und Doppel-Champion von 2025 Nico Hipfl sowie Piet Luis Pinter und Alexander Wagner erhalten die Chance, sich auf internationalem Niveau zu präsentieren.

Turnierdirektor Florian Leitgeb blickt der Jubiläums-Ausgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Stimmung ist ausgezeichnet. Zum fünfjährigen Jubiläum wollen wir den Fans wieder eine besondere Turnierwoche bieten. Uns ist es wichtig, die Wildcards gezielt an österreichische Spieler zu vergeben, damit sie die Plattform ATP-Challenger für sich nutzen können. Eine Wildcard haben wir allerdings noch in der Hinterhand – hier laufen aktuell Gespräche.“

Kohlschreiber im Doppel

Ein besonderes Highlight gibt es im Doppelbewerb: Der ehemalige Top-20-Spieler Philipp Kohlschreiber (GER) wird mit einer Wildcard gemeinsam mit Österreichs Top-Talent Joel Schwärzler antreten. Der 42-jährige Deutsche kann auf eine beeindruckende Karriere mit acht ATP-Einzeltiteln, sieben Doppeltiteln und einer Bestplatzierung als Nummer 16 der Welt zurückblicken und bringt enorme Erfahrung nach Mauthausen. Er bringt norme Erfahrung nach Mauthausen und sorgt gemeinsam mit Schwärzler für eines der spannendsten Doppel-Duos der Turnierwoche.

Auch nach seinem Karriereende 2022 ist Kohlschreiber dem Tennissport eng verbunden – unter anderem als TV-Experte – und steht zudem vereinzelt in der deutschen Bundesliga im Einsatz. Darüber hinaus ist er immer wieder gemeinsam mit Schwärzler auf der Tour unterwegs.



