Sinner-Gegner Elmer Møller: Die große Tennisbühne wartet

Am Sonntag fordert der Däne Elmer Møller in der dritten Runde beim ATP-1000er-Masters in Madrid den Weltranglistenersten Jannik Sinner zum Duell. Eigentlich eine klare Sache für den Südtiroler gegen die Nummer 169 der Weltrangliste.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 19:44 Uhr

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© Getty Images Am Sonntag fordert Elmer Møller den Weltranglistenersten Jannik Sinner zum Duell.

Wer den Namen Elmer Møller nicht zwangsläufig mit einem Tennisprofi verbindet, dem sei daraus kein Vorwurf gestrickt. Der Däne stand noch nie in den Top 100 und hat auch auf der ATP Tour eine bisher recht übersichtliche Bilanz. Ganz sieben Matches hat der 22-Jährige vor dem Turnier in Madrid in den Hauptfeldern auf höchster Turnierebene bestritten. Zwei davon konnte der aus Arhus stammende Møller für sich entscheiden.

Zwei Siege feierte der Däne in dieser Woche bereits nach überstandener Qualifikation im Hauptfeld von Madrid, wo Møller in der zweiten Runde von der Aufgabe des Kanadiers Gabriel Diallo profitierte. Zur Belohnung geht es am Sonntag für den Qualifikanten nun gegen Jannik Sinner um den Einzug in das Achtelfinale. Die Chancen auf einen Sieg wirken aussichtslos.

Elmer Møller hat in Kiel schon eine Fanbase

Die größte Waffe von Elmer Møller war schon in vielen engen Matches die Rückhand. Zumindest war dies so, als Møller beim Kieler Tennisclub Suchsdorfer SV in der zweiten Bundesliga und der Regionalliga aufschlug. In der Hauptstadt Schleswig-Holsteins erkannte man früh das Talent des Skandinaviers, der nur unweit das Tennisspielen erlernte. Dies führte Elmer Møller im vergangenen Sommer bis auf Rang 102 der ATP-Charts und bescherte ihm bisher vier Titel auf der Challenger Tour.

Das Spiel Elmer Møllers ist in den letzten Jahren gereift, wodurch der Däne seit einiger Zeit zum festen Bestandteil der besten 200 Spieler der Welt gehört. Die Tage von Madrid könnten als endgültiger Eintritt in die höchste Tennisriege gewertet werden. Der Sprung unter die besten 100 Spieler ist nach den Leistungen der vergangenen Tage nur eine Frage der Zeit.

Daran dürfte auch eine mögliche klare Niederlage gegen Jannik Sinner nichts ändern, der gegen seinen Drittrundengegner sicherlich unbeeindruckt sein Spiel durchziehen wird. Elmer Møller hat den Vorteil des Unbekannten gegen den Südtiroler. Und die Sicherheit, dass die große Tennisbühne zumindest für einen Tag sein Talent bewundern wird. Die Tennisfans in Kiel wissen das schon länger.