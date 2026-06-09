Alexander Zverev: Vom "Unvollendeten" zum "Ungeliebten"?

Schon immer hat Alexander Zverev unter den Fans für gewisse Kontroversen gesorgt. Vorfälle in der Vergangenheit machten es nicht immer einfach, den frischgebackenen Grand-Slam-Sieger in die Arme zu schließen. Die Meldung Rund um den Interview-Abbruch in Frankreich zeigt, woran der 29-Jährige immer wieder scheitert.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.06.2026, 17:15 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev sorgt bei vielen Fans für kontroverse Meinungen.

Alexander Zverev ist seit vielen Jahren ein großer Name in der Tenniswelt und auch darüber hinaus. Mit seinem Triumph bei den French Open, dem ersten bei einem Grand Slam, dürften Bekanntheitsgrad und Marktwert des gebürtigen Hamburgers noch weiter gestiegen sein. Der Olymiasieger von 2021 ist nicht nur ein Gesicht seines Sports, sondern auch exxplizit ein Gesicht des deutschen Sports. Doch immer wieder hat man den Eindruck, dass zwischen ihm und den Fans eine gewisse Distanz herrscht. Der aktuelle Bericht aus den französischen Medien über ein abgebrochenes Interview dürfte diese nicht verkürzen.

Man muss bei dieser Thematik sicherlich etwas differenzieren. Denn bei der Bewertung des Beliebheitsgrades von Alexander Zverev wäre es vermessen, wenn man als Richtwert die Namen Sinner, Alcaraz oder gar Federer und Nadal heranzieht. Das sind Ausnahmefälle, die auf Grund von Erfolg und teilweise auch einer gewissen Angepasstheit einen absoluten Seltenheitswert haben. Alexander Zverev gehörte nie zu den Angepassten und das ist grundsätzlich auch gut so.

Zverev in jungen Jahren für Auftreten kritisiert

Der junge Zverev wurde oftmals als zu laut und zu emotional wahrgenommen. Nicht selten war zu lesen oder zu hören, dass sich der heutige Weltranglistendritte in jüngeren Jahren in dem einen oder anderen Match mit Wutausbrüchen oder Schiedsrichter-Diskussionen selbst aus dem Konzept gebracht hat. Diese Emotionalität hat Zverev bis heute nicht abgelegt. Viel mehr hat der 29-Jährige aber gelernt mit ihr umzugehen. Trotzdem passt die Art und der Umgangston der deutschen Nummer eins nicht allen Fans. Trotzdem hält natürlich eine breite Masse zum Wahl-Monegassen.

Die damaligen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt haben ebenfalls stark am Image von Alexander Zverev genagt. Das eingestellte Verfahren im Jahr 2024 war für viele Anhänger des Tennisports eher eine Enttäuschung. Dabei ging es gar nicht darum, dass eine Mehrheit den deutschen Sportstar verurteilt sehen wollte. Viel mehr hatten diese Hoffnung auf ein transparentes Verfahren, dass sichergestellte Antworten gibt. Diese blieben aus und trotzdem hat Alexander Zverev natürlich ein Recht darauf sagen zu können, dass Vorwürfe eben genau das sind: Vorwürfe.

Zverev wird kein Sinner mehr

Dass Alexander Zverev mit einem Interview-Abbruch reagiert, ist natürlich sein gutes Recht. Für das eigene Image aber sicherlich nicht förderlich gewesen, hätte es doch bestimmt chamantere Möglichkeiten gegeben, dieses Thema auszusparen. Auch wegen solcher Beispiele gab es am Sonntag vom Publikum auf dem Court Philippe-Chatrier nur selten lautstarke Anfeuerungsrufe für den späteren Sieger. Zverev läuft Gefahr nach der ständigen Erzählung vom “Unvollendeten” nun zum für immer “Ungeliebten” zu werden.

Doch mit der Gefahr kann Alexander Zverev sicherlich besser leben, als mit der ersten Bezeichnung. Denn Titel lassen sich auch gewinnen, wenn man nicht bei jeder Person auf den Rängen den Status der persönlichen Nummer eins inne hat. Das hat Novak Djokovic im Kampf mit Roger Federer und Rafael Nadal oft bewiesen. Am Ende hat es für den Tennissport auch keinen Mehrwert, wenn alle Akteure mit dem zurückhaltenden Charme eines Südtirolers daherkommen würden.